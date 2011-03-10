نبض حرکت مسلمانان نباید در اختیار بیگانان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمایی بزرگ علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی با بیان اینکه علما باید با اندیشه های تفرقه انگیز مبارزه کنند، اظهار داشت: علمای بیدار جهان اسلام در این میان نباید بگذارند نبض این حرکت اسلامی در دست غربیان سکولار بیافتد.

وی با بیان اینکه دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواسته بین ایران اسلامی و بقیه ملت ها جدایی بیندازد، افزود: امروز مسلمانان وظیفه دارند، نگذارند این وحدت خدشه دار شود.

حجت الاسلام لطفیان اضافه کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران پرچم پرافتخار انسجام دنیای اسلام را به اهتزاز درآورده و برای رسیدن به آرمانشهر امت اسلامی تلاش می کند، نیاز به وحدت ملی ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا مسئله وحدت و انسجام در دو لایه درونی و بیرونی قابل پیگری است، افزود: لایه درونی این مسئله با برگزاری نشست های عالمانه مشترک پیروان مذاهب اسلامی پیرامون مسایل اختلافی و تضارب آرا و اندیشه ها در فضای صمیمانه و علمی محقق خواهد شد.

به گفته وی لایه بیرونی نیز بهره گیری از مولفه های مشتک دنیای اسلام و سازمانهای بین المللی همچون سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع تقریب مذاهبی و برخی نهادهایی که اکثریت اعضای آن را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند، دارای اهمیت است.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه شیعه و سنی باید هدف واحد داشته و باید در ایجاد یک جبهه مشترک اقدام کنند، افزود: در این راستا ارائه اصول و مبانی مشترک میان پیروان مذاهب اسلامی و پیروی از راهنمای واحد و رهبر مشترک از جمله مسائل مورد اهمیت است.

وی در ادامه بررسی آخرین وضعیت تحولات در حوزه وحدت اسلامی، آسیب شناسی وحدت اسلامی در جهان اسلامی و داخل کشور و نمایش وحدت فرهیختگان و اندیشمندان خراسان جنوبی را از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان به ضرورت برگزاری این گردهمایی در استان اشاره کرد و یادآور شد: این گردهمایی به منظور تحولات جهان اسلام و بررسی موجود وحدت اسلامی در کشور و تدوین آرمان شهر وحدت اسلامی در خراسان جنوبی برگزارشده است.