پیشنهاد 30 میلیارد تومانی دولت برای فعالیتهای مساجد در بودجه 90

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی قبل از ظهر پنج‌شنبه در همایش سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار‌(ع) قم برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، گفت: در بحث حمایت و توسعه مساجد و فعالیت‌های فرهنگی هنری در آن‌ها بین دولت و مجلس یک وفاق وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: کسی مخالف این امر نیست چرا که فعالیت‌هایی که در کانون‌های مساجد انجام می‌گیرد صد در صد در جهت آرمان‌های نظام و انقلاب است.



حسینی افزود: بودجه کانون‌های مساجد در سال‌های 84 و 85 یک میلیارد و 600 میلیون تومان بود که دولت امسال در لایحه بودجه 90، رقم 30 میلیارد تومانی را به مجلس پیشنهاد کرده است که انشاء الله نمایندگان مجلس نه تنها از آن کم نمی‌کنند بلکه رقم آن را نیز افزایش خواهند داد.



وی در ادامه اهمیت اولویت دهی به مساجد را مورد تاکید قرار داد و گفت: بنابه تاکید مقام معظم رهبری امروز عرصه فرهنگی عرصه جهاد است و ما در یک رویارویی و نبرد تمام عیار هستیم و چشم انتظار فعالیت‌هایی هستیم که برخواسته از مساجد است و امیدواریم با رشد کمی و کیفی هر ساله کانون‌های مساجد، هم برای کشورمان فرهنگ ساز و کارساز باشیم و هم این دستاورد‌ها را به دیگر کشور‌ها منتقل کنیم.



وجود 9 هزار و 400 کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به رشد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در چند سال اخیر بیان داشت: در سال 85 در کشور تعداد دو هزار و 200 کانون مساجد وجود داشت که این رقم در سال جاری به 9 هزار و 400 کانون در سراسر کشور رسیده که نشانگر تلاش بی‌وقفه همکاران در ستاد عالی کانون‌ها است.



وی به فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری کانون‌های مساجد اشاره کرد و ابراز داشت: روحانیون مستقر در مساجد انگیزه بالایی در جذب جوانان و رونق مساجد دارند و این باعث می‌شود تا جوانان از آموزش این افراد متعهد در مساجد بهره‌مند شوند به علاوه وقتی فعالیت‌های هنری نیز زیر نظر و توسط این قشر صورت می‌گیرد به جای اینکه هنر مخرب باشند و به بیراهه برود باعث تعالی و تاثیرگذاری بیشتر می‌شود.



حسینی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را فراگیر‌ترین نهاد فرهنگی در کشور دانست و افزود: امروز کانون‌های مساجد در روستا‌ها و شهرهای کشور محور فعالیت‌های نوجوانان و جوانان در زمینه‌های مختلف است و همین طور که پیروزی انقلاب ما حاصل گره خوردن سیاست و دیانت بود برای ارتقا، رشد و تقویت کشور باید پیوند بین جوانان و مساجد محکمتر برقرار شود.



کانون‌های مساجد قم الگویی برای سایر استان‌های کشور



وی آثار ارائه شده از سوی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را بیانگر استعدادهای جوانان مسجدی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در همه عرصه‌ها شاهد حضور جوانان مسجدی باشیم به خصوص انتظار از کانون‌ها و دبیرخانه کانون‌های مساجد در قم بیشتر از شهرهای دیگر است و‌‌ همانطور که نام قم در کشور و در دنیا درخشش خاصی دارد کانونهای مساجد این استان هم باید در کل کشور نمونه باشند و در حال حاضر نیز غالبا کلاس‌های آموزشی مسئولین و اعضای کانون‌های سایر استان‌ها در قم برگزار می‌شود.



فعالیت کانون‌های مساجد با انگیزه درونی و الهی است



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون‌های مساجد را نهادی خودجوش خواند و اظهار داشت: عمده فعالیت‌های کانون‌های مساجد با حمایت‌های مردم و خیرین انجام می‌شود و به صورت خودجوش است و همین انگیزه درونی و الهی هم باعث شده تا کار به خوبی به پیش برود در صورتی که اگر تشکیلات عریض و طویلی در این مراکز بود این موفقیت‌ها به دست نمی‌آمد البته دولت هم باید این کانون‌ها را حمایت کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود شرط پیروزی در عرصه جنگ فرهنگی و نبرد اندیشه‌ها را حضور افراد مومن و متعهد و ورود سربازان فرهنگی با تمام قوا دانست و اضافه کرد: در شهر قم به دلیل وجود مراکز متعدد اعزام مبلغ، مبلغین قطعا در جریان اعزام به تبلیغ با مساجد فراوانی سرو کار دارند که این افراد بعد از رصد فعالیتهای گوناگون در مساجد می‌توانند پس از بازگشت این تجربیات را منتقل کنند تا در جهت ارتقای برنامه‌های فرهنگی در دیگر مساجد از آن‌ها استفاده شود.



تولید نرم افزار با پشتوانه کار پژوهشی و تحقیقاتی در مساجد



حسینی همچنین بر تجهیز کتابخانه‌های مساجد تاکید کرد و گفت: ‌این کار یکی از اولویتهای سال آینده دولت است و ما اگر بخواهیم سرانه مطالعه در کشور را افزایش دهیم باید این کار را در مساجد برنامه ریزی کنیم و برای این کار می‌توانیم به صورت دوره‌ای سیر مطالعه آثار برجسته و بزرگانی مثل شهید مطهری را در مسجد به شکل گروهی داشته باشیم.



وی در ادامه تولید نرم افزار‌ها را نیاز مبرم کشور دانست و تصریح کرد: باید در این زمینه از کارهای سطحی پرهیز کرد و برای آنکه کار کیفی و خوبی در این زمینه ارائه شود باید کار پژوهشی و تحقیقاتی صورت گیرد که این کار می‌توان توسط کانون‌های مساجد انجام شود.



کانون‌ها در بحث تولید و اجرای سرودهای انقلابی فعال باشند



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به اینکه ما همچنان در نبرد هستیم و این شور و حرارت انقلابی باید همیشه در جامعه زنده بماند، اظهار داشت: کانون‌های مساجد باید در بحث سرودهای انقلابی فعالیت بیشتری داشته باشند، همچنین نشریات کانون‌ها باید فعال باشند.



وی وضع مطبوعات در کشور را مطلوب ندانست و خاطرنشان کرد: مطبوعات کشور هنوز نتوانسته‌اند رسالتی که بر عهده آنان است به طور کامل انجام دهند و ما باید افراد متعهد در این مجموعه داشته باشیم و نشریات هنری و فرهنگی کشور باید افزایش یابد.



حسینی کادرسازی را یکی از اولویت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد و گفت: ما می‌توانیم برای دیگر مراکز و نهادهای فرهنگی در کانون‌های مساجد کادرسازی داشته باشیم و این باید در دستور کار قرار گیرد.