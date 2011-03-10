تلاش کمیته امداد رفع مشکلات و نیاز فرهنگی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سالارکیا ظهر پنج شنبه در همایش دانشجویی با عنوان " دانشگاه فرصتی برای بصیرت و بالندگی" که با حضور مسئولین و بیش از 700 نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد در کرج برگزار شد، اظهار داشت: این همایش به منظور رشد، ارتقاء آگاهی های دینی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی و تقویت بنیه اعتقادی آنان با الهام از هدایتهای رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

وی با اشاره به افزایش نقش و مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه ها در قالب مناسب و موثر اشاره کرد و گفت: بر این اساس تعاملات دو سویه میان دانشجویان و کمیته امداد باید تقویت شود.



این مسئول با اشاره به وظیفه و رسالت دانشجویان در این برهه از زمان تصریح کرد: دانشجویان نخبه و دارای استعداد درخشان که تحت حمایت کمیته امداد هستند باید الگوی دیگر دانشجویان شوند.

گفتنی است در پایان همایش پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از30 نفر از دانشجویان ممتاز، مبتکر ، خلاق و موفق و فارغ التحصیلان تحت پوشش کمیته امداد استان البرز تجلیل به عمل آمد.