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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

تلاش کمیته امداد رفع مشکلات و نیاز فرهنگی دانشجویان است

تلاش کمیته امداد رفع مشکلات و نیاز فرهنگی دانشجویان است

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: تلاش کمیته امداد رفع مشکلات و نیاز فرهنگی دانشجویان است و با تعاملات به عمل آمده با دانشگاهها در جهت رفع مشکلات و نیازهای دانشجویان با توجه به توانائیهای این افراد تلاش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سالارکیا  ظهر پنج شنبه در همایش دانشجویی با عنوان " دانشگاه فرصتی برای بصیرت و بالندگی" که با حضور مسئولین و بیش از 700 نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد در کرج برگزار شد، اظهار داشت: این همایش به منظور رشد، ارتقاء آگاهی های دینی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی و تقویت بنیه اعتقادی آنان با الهام از هدایتهای رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
 
وی با اشاره به افزایش نقش و مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه ها در قالب مناسب و موثر اشاره کرد و گفت: بر این اساس تعاملات دو سویه میان دانشجویان و کمیته امداد باید تقویت شود.

این مسئول با اشاره به وظیفه و رسالت دانشجویان در این برهه از زمان تصریح کرد: دانشجویان نخبه و دارای استعداد درخشان که تحت حمایت کمیته امداد هستند باید الگوی دیگر دانشجویان شوند.
 
گفتنی است در پایان همایش پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از30 نفر از دانشجویان ممتاز، مبتکر ، خلاق و موفق و فارغ التحصیلان تحت پوشش کمیته امداد استان البرز تجلیل به عمل آمد. 
کد مطلب 1271372

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