دعوت کشورهای جنوب شرق آسیا از 5 قدرت هسته ای جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی ( آنتارا) ، این توافق در پایان نشست دو روزه مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی کشورهای آسه آن در یوگیاکارتا واقع در اندونزی صورت گرفت .

این کشورها ابراز امیدواری کردند که کشورهای هسته ای با رضایت به امضای این عهدنامه بالاخره از مواضع خود کوتاه آمده و تن به امضای عهدنامه منطقه عاری از سلاح های هسته ای بدهند.

طبق این معاهده کشورهای امضا کننده آن از تولید، تصاحب ، گسترش ، کنترل و انتقال سلاح های هسته ای بطور کامل منع می شوند.

عهدنامه ای که قدرت های هسته ای جهان شامل آمریکا ، چین ، روسیه، انگلیس و فرانسه تا به امروز نه تنها از امضای آن سر باز زده اند بلکه بارها نسبت به ارائه آن واکنش های شدیدی نشان داده اند.

از سال 1997 میلادی معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای درجنوب شرق آسیا لازم الاجرا بوده که استفاده از انرژی هسته ای را از سوی اعضای این سازمان برای اهداف صلح آمیز و از جمله تولید برق محدود می کند.

