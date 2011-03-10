به گزارش خبرنگار مهر در قم، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در سخنانی که چندی پیش در دیدار اعضای کنگره بینالمللی بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی ایراد فرموده بودند و متن آن امروز توسط حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم در کنگره قرائت شد، تصریح کردند: خیلی کار بجایی دارد انجام میگیرد که از این شخصیت برجسته و ذوابعاد تجلیل میشود؛ مرحوم آیتالله مرعشی (ره) یک تفاوتهایی با معمول و متعارف مراجع داشتند، یکی از این تفاوتها همین مسئله انس با کتاب و کتابشناسی و نسخهشناسی است، این را ما کمتر دیدیم، البته بزرگانی از مراجع و علمای بزرگ بودهاند که کتابخانههای غنی و خوبی در نجف و قم داشتند، اما انس با کتاب و شناختن نسخههای خطی و شناختن مولفین از جمله خصوصیات مرحوم آیتالله مرعشی نجفی بود که ایشان این هنر بزرگ را نیز در کنار سایر مفاخری که در وجود ایشان بود، داشتند.
یکی از علل ارتباط ایشان با بعضی از برجستگان و نامآوران دانشگاهی شاید همین بود که مکاتباتی داشتهاند، زیرا مسئله کتاب و نسخه و مولفین و جمع کتاب و شناسایی کتاب در زندگی ایشان تاثیر داشت.
یکی دیگر از خصوصیات ایشان تنوع درمعلومات بود وهمین مسئله آشنایی با انساب ومسایل مربوط به انساب چیز کمی نیست، چیز مهمی است، ایشان آشنایی داشتند، کارکرده بودند و مطالعات زیادی در این زمینه داشتند.
یک مسئله دیگر نیز مسئله اجازات و تسلسل ارتباط علمای شیعه از لحاظ اجازه روایتی به یکدیگر بود که ایشان در این قضیه هم خیلی فعال بودند.
همین طور که اشاره شد ایشان با علمای معروف دنیای اسلام ارتباط داشتند از آنها اجازه گرفته بودند و به آنها اجازه روایت داده بودند، تبادل اجازات داشتند؛ اینها جزو آن نکات برجستهای است که خوب است در مورد ایشان شناخته و شناسانده شود.
یک خصوصیت دیگر مرحوم مرعشی نجفی در قم، انس با مردم بود. ایشان یک مرجع مردمی بود با مردم ارتباط داشت مانوس بود؛ میآمدند؛ میرفتند؛ خیلی راحت با مردم برخورد میکردند، به قدری ایشان با مردم قم ارتباطشان نزدیک بود که خیلیها ایشان را اصلا قمی میدانستند، هیچ کس ترکی حرف زدن آقای مرعشی را (ایشان تبریزی بودند) ندیده بود.
ایشان ارتباطشان با مردم خیلی نزدیک بود، حتی گاهی بعضی از طلبههای ترک میرفتند با ایشان ترکی صحبت میکردند، ایشان فارسی جواب میداد، ارتباط با مردم یک خصوصیت برجستهای در ایشان بود، ایشان با مردم، مانوس و راحت بودند و اینها خصوصیات ممتازی است.
ایشان نسبت به امام و انقلاب نیز از ابتدا همراهی داشتند، مرحوم حاج آقا مصطفی یکی از بیوتی که بعد از زندانی شدن امام با آنجا ارتباط داشتند، بیت مرحوم آقای مرعشی بود که با ایشان ارتباط نزدیکی داشتند و میرفتند و میآمدند.
واقعا جوانان ما و خیلی ازمردم ما، خصوصیات اخلاقی، منشها و رفتارهای این بزرگان را نمیشناسند، (اگر) بشناسند، محبت اینها در دلشان جاگیر میشود و خیلی لازم است که این کار انجام بگیرد.
به هر حال من خوشحالم از اینکه این کار را میکنید، از همه هم تشکر نیز میکنم، این کتابخانه هم که ایشان به یادگار گذاشتند، یک میراث ارزشمند است.
این کتابخانههای بزرگان که من اشاره کردم ، خیلی از اینها تلف شده، نیست ، مثلا در نجف کتابخانه مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء از کتابخانههای بسیار مهم و معتبر بوده است و بد نیست دنبال شود، پیگیری شود، کتابخانه مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء پدر شیخ محمد حسین کاشفالغطای معروف، اینها معلوم نیست چه شده و کجاست.
در نجف کتابخانههای زیادی وجود داشت، در قم البته همین جور بود، در قم نیز مرحوم آقای صفایی کتابخانه خوبی داشت. مرحوم آقای کلباسی هم کتابخانه خوبی داشت. اینها را ما نگذاشتیم بعد از وفات این بزرگواران متفرق بشود، دست ورثه تقسیم بشود، دست دیگران بیفتد، همه را یکجا از اینها خریداری و به آستان قدس منتقل کردیم، بنابراین بعضی از این کتابخانهها الحمدالله محفوظ است، لکن هیچ کتابخانهای با این عظمت، آراستگی و شایستگی، انسان نمیبیند.
در بین کتابخانههای که شخصی بود و مال اشخاص بود و از مال شخصی فراهم شده بود، تنها این کتابخانه مرحوم بزرگوار هست که الحمدالله نشانهای است از اهمیت و عظمت میراث مکتوب ما و امیدواریم انشاءالله روز به روز این کتابخانه بهتر بشود. امام (ره) کمک کردند یعنی واقعا توجه امام و عنایت امام به این کتابخانه به نظر من، این کتابخانه را نجات داد و کمک کرد به بازماندگان محترم که اینجا را بتوانند ترتیب بدهند.
انشاءالله امیدواریم که این همایش، همایش خوبی باشد و آثار ماندگاری داشته باشد، من خواهش میکنم به عمق همایش خیلی توجه بشود، یعنی ظواهر مهم نیست، عمده این است که عمق علمی و معرفتی این همایشها حاصل بشود.
قم - خبرگزاری مهر: مقام معظم رهبری، ارتباط آیت الله مرعشی نجفی با برجستگان و نامآوران دانشگاهی، تنوع در معلومات و مسئله اجازات و تسلسل ارتباط علمای شیعه از لحاظ اجازه روایتی به یکدیگر را از جمله ویژگیهای مرحوم آیت الله مرعشی نجفی برشمردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در سخنانی که چندی پیش در دیدار اعضای کنگره بینالمللی بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی ایراد فرموده بودند و متن آن امروز توسط حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم در کنگره قرائت شد، تصریح کردند: خیلی کار بجایی دارد انجام میگیرد که از این شخصیت برجسته و ذوابعاد تجلیل میشود؛ مرحوم آیتالله مرعشی (ره) یک تفاوتهایی با معمول و متعارف مراجع داشتند، یکی از این تفاوتها همین مسئله انس با کتاب و کتابشناسی و نسخهشناسی است، این را ما کمتر دیدیم، البته بزرگانی از مراجع و علمای بزرگ بودهاند که کتابخانههای غنی و خوبی در نجف و قم داشتند، اما انس با کتاب و شناختن نسخههای خطی و شناختن مولفین از جمله خصوصیات مرحوم آیتالله مرعشی نجفی بود که ایشان این هنر بزرگ را نیز در کنار سایر مفاخری که در وجود ایشان بود، داشتند.
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