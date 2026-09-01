به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سهشنبه در آیین اختتامیه جشنواره «افقهای نو در تدریس، مهارتآموزی و فناوری» اظهار کرد: در راستای سیاست کیفیتبخشی به آموزش، جشنوارههای مختلفی در حوزه آموزش ابتدایی و فناوری برگزار شد که با مشارکت گسترده فرهنگیان استان همراه بود.
وی افزود: در جشنواره «هر پایه یک مهارت» با محوریت مهارتهای زندگی دانشآموزان، یک هزار و ۲۰۰ نفر از همکاران آموزش و پرورش استان شرکت کردند که سه نفر از آنان موفق به کسب رتبه کشوری شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: در جشنواره «اصلاح روشهای تدریس» نیز یک هزار و ۲۰۰ نفر از همکاران شرکت کردند و سه رتبه کشوری برای استان به دست آمد.
مرتضوی با اشاره به جشنواره «سواد دیجیتال معلمان و دانشآموزان» گفت: ۲۰ درصد معلمان استان در این جشنواره مشارکت کردند و سهم تعیینشده برای خراسان جنوبی بهطور کامل محقق شد و سه رتبه کشوری نیز در این بخش کسب کردیم.
وی ادامه داد: در مجموع، در این سه جشنواره ۹ رتبه کشوری نصیب خراسان جنوبی شده است که امروز از برگزیدگان با حضور مقام عالی وزارت و اعضای شورای معاونین ادارهکل آموزش و پرورش استان تجلیل میشود.
اجرای آزمایشی زیستبوم جدید برنامه درسی در ۵ مدرسه خراسان جنوبی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به آغاز زیستبوم جدید برنامه درسی گفت: یکی از مهمترین برنامههای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشرو، اجرای برنامههای تحولی در حوزه کیفیتبخشی و برنامه درسی است که میتوان از آن به عنوان تغییر ریل و ریلگذاری جدید در نظام آموزش و پرورش یاد کرد.
مرتضوی افزود: این طرح در سال تحصیلی جدید در ۲۰۰ مدرسه کشور به صورت آزمایشی اجرا میشود که سهم خراسان جنوبی پنج مدرسه، شامل دو مدرسه در شهرستان قاین و سه مدرسه در شهرستان بیرجند است.
وی گفت: در این طرح تغییراتی در محتوای کتب درسی دوره اول ابتدایی ایجاد خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن در مدارس دنبال میشود.
مرتضوی کاهش فاصله میان برنامه درسی قصدشده و برنامه درسی کسبشده را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم با این تحول، آموزش از کتابمحوری به سمت برنامهمحوری حرکت کند و حوزههایی همچون پرورشی، تربیت بدنی و سلامت نیز جایگاه مشخصتری در برنامه درسی داشته باشند.
وی گفت: در ساختار جدید، این فعالیتها در قالب پودمانهای برنامه و فعالیتهای مدرسهای طراحی و اجرا میشوند و در مجموع پنج هفته از زمان آموزش را به خود اختصاص خواهند داد.
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