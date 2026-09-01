به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم آیین تجلیل و تکریم از خاناوده‌ها ی شهدای جنگ رمضان حضور پیدا کرد و گفت: افتخار داریم که میزبان برنامه‌ای در دفتر آیت‌الله سیستانی باشیم و افتخار متصدی و خدمتگزار خانواده‌های عزیز شهدا را داشته باشیم؛ خانواده‌هایی که دنیا، ملت و مسئولان ما باید قدردان آنان باشند.

وی با اشاره به سالروز شهادت جمعی از شهدای انقلاب و دفاع مقدس افزود: برای یادآوری مضاعف رشادت‌های شهدا باید بگویم که در اول شهریور، شهیدی توسط منافقین به شهادت رسید و در ۲۸ شهریور نیز شهیدی در سپاه شهرمان ترور شد. ما از سال ۱۳۶۰ تا امروز افتخار داشته‌ایم که در کنار خانواده‌های شهدای نظام باشیم.

رضایی با اشاره به روحیه والای خانواده‌های شهدا ادامه داد: پدر و مادرم می‌گفتند پسر ما ناراحت نبود و همین که اسم من جایی نوشته شده باشد، تا بتوانم فردا به حضرت زهرا(س) بگویم سه فرزندم را برای تو هدیه دادم، برای من کفایت می‌کند و دنبال موضوع دیگری نیستم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه این فرهنگ در خانواده‌های شهدا همچنان زنده است، گفت: در مدتی که در خدمت خانواده‌های عزیز بودم، عمده خانواده‌ها همین نگاه و اعتقاد را داشتند. همسر بزرگوار یکی از شهدا نیز جمله‌ای داشت که برای من بسیار قابل تأمل بود. وقتی درباره فرزندانش پرسیدم و گفت دو فرزند، یک پسر و یک دختر، عنوان کرد که فرزندش را فرستاده است.

وی افزود: به او گفتم تازه شهید شده است و پدر و مادرش حضور دارند؛ اما این مادر شهید گفت من می‌خواهم بچه‌ام برود و در راه شهدا قرار بگیرد و به شهادت برسد. این مادر با چنین اعتقادی حاضر نیست فرزندش را از مسیر ایثار و شهادت دور کند.

رضایی با اشاره به استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تصریح کرد: دنیا هنوز به این نگاه و اعتقاد نرسیده و خیال می‌کند می‌تواند ایران، شیعه و مسلمانان را با حرکت‌های کوتاه‌نظرانه خود دگرگون کند، در حالی که ملت ما ملت امام حسینی است و ملت ما ملت زینبی است.

وی ادامه داد: ملت ایران هم خون می‌دهد و هم مانند حضرت زینب(س) از تمامیت اعتقادات، دین و نظام خود دفاع می‌کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی گفت: صمیمانه به عنوان خاک پای ایثارگران، از خود حضرت آیت‌الله سیستانی و دفتر ایشان تشکر می‌کنم. حضرت آیت‌الله همیشه در مراسم، از ابتدای برنامه تشریف می‌آورند و تا پایان برنامه حضور دارند و به ما روحیه می‌دهند تا در مسیر خدمتگزاری و نوکری خانواده‌های شهدا بیشتر تلاش کنیم.

رضایی با قدردانی از حضور خانواده‌های شهدا گفت: صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و مجدداً قدم‌های شما را گرامی می‌دارم و به شما خوش‌آمد می‌گویم. ان‌شاءالله اگر به شما سخت می‌گذرد، به نوبه خودم برای شادی روح شهیدان، امام عزیز و شهدایمان، صلواتی عنایت کنید.

شهادت «مرگ تاجرانه» است

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تسلیت به بازماندگان شهدا و آرزوی صبر و اجر برای آنان، از همه کسانی که برای برگزاری این مراسم‌ها در سطح کشور تلاش کردند، به‌ویژه بیت و دفتر آیت‌الله سیستانی، قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم خداوند توفیق دهد تا بتوانیم راه، روش و آرمان‌های شهیدان را ادامه دهیم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه شهید و شهادت افزود: رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های متعدد تعابیر مختلفی درباره شهادت داشته‌اند که به نظر من در چنین مجالسی باید مقداری درباره آن صحبت شود. ایشان در یک جمع بسیار خودمانی که تعدادی از همسران، مادران و فرزندان شهدا حضور داشتند، فرمودند که «شهادت نوعی مرگ تاجرانه است.»

موسوی‌مقدم ادامه داد: درباره شهید و شهادت، تعابیر زیادی به کار برده شده است، اما این تعبیر پایه‌هایی دارد. شهادت مرگ است؛ همان‌طور که مرگ‌های طبیعی و غیرطبیعی وجود دارد، شهادت نیز نوعی مرگ است، اما یک مرگ تاجرانه است.

وی با توضیح مفهوم «مرگ تاجرانه» گفت: در تجارت، سود و زیان و منفعت مطرح است، اما در سایر مرگ‌ها چنین مفهومی وجود ندارد. انسان در این دنیا زندگی می‌کند و در طول عمر خود فراز و فرودهای مختلفی را تجربه می‌کند، بالا و پایین‌های زندگی را پشت سر می‌گذارد و سرانجام از این دنیا خواهد رفت.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: اما کسی که بتواند از این سرمایه، یعنی سرمایه عمر خودش، به گونه‌ای استفاده کند که در این خرید و فروش، به تعبیر قرآن، با خداوند که خریدار این معامله است، مانند یک تاجر موفق عمل کند و سود کامل ببرد، این موضوع بسیار مهم و ارزشمند است.

وی تصریح کرد: بنابراین شهادت مرگی است که به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد، اما هنر شهید این است که این مرگ را به یک معامله تاجرانه تبدیل می‌کند؛ معامله‌ای که صددرصد سود خواهد داشت. این نگاه بسیار ارزشمند است.

موسوی‌مقدم با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره شهادت اظهار داشت: امام فرمودند «شهادت هنر مردان خداست». بنابراین هر شهید هنرمند است و هنر او نیز در همین‌جا دیده می‌شود؛ یعنی آنچنان هنرمندانه زندگی می‌کند و آنچنان هنرمندانه در این تاخت‌وتاز زندگی راه را می‌پیماید که سرانجام در این معامله، سودی را که می‌خواهد به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: در این معامله یک طرف، ذات اقدس الهی و حضرت رب‌الارباب است و معامله با خداوند جایگاه خودش را دارد. زبان، بیان و قلم ما الکن است که بخواهیم ارزش چنین معامله‌ای را توصیف کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: بنابراین شهادت یک مرگ تاجرانه است و هر کسی توانست در این تجارت برنده شود، مطمئن باشد که برای همیشه در تاریخ، نام، یاد، راه، آرمان و آرزوی او دوام و بقا پیدا خواهد کرد.

موسوی‌مقدم با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: قصد سخنرانی ندارم، اما بد نیست در اینجا این جمله را مطرح کنم که واقعاً شهیدان در این صحنه زندگی چگونه بوی سبقت را از همگان ربودند و به سرمنزل مقصود رسیدند و در آن جایگاه رفیع و بلند قرار گرفتند.

وی افزود: حالا ثمن این معامله چیزی است که حضرت رب‌الارباب خواهد داد؛ بهشت، جایگاهی که شهیدان برای همیشه در آن خواهند بود.

موسوی‌مقدم در ادامه با بیان خاطره‌ای از سفر خود به یکی از کشورهای اسکاندیناوی اظهار داشت: یک سفر تفریحی به یکی از کشورهای اسکاندیناوی داشتم و به مناسبت مسیر، طبق برنامه به یک قبرستان رفتیم. وقتی وارد قبرستان می‌شویم، به اهل قبور سلام می‌دهیم و به نوعی زیارت می‌خوانیم و فاتحه می‌فرستیم.

وی ادامه داد: در بدو ورود، نوشته‌ای توجه مرا جلب کرد. برایم جالب بود که با وجود تفاوت در اعتقادات و باورمندی‌های دینی، چنین تابلویی را در آنجا نصب کرده بودند. دوستانی که همراه ما بودند، تابلو را خواندند و ترجمه کردند. نوشته بود: «ای ایستاده بر کنار قبر من، از کار من در شگفت مباش؛ دیروز من ایستاده بودم و امروز در درون قبر خود هستم. پس با مردم به خوبی رفتار کن، متواضع باش و تلاش کن خدا را بهترین رفیق خود بدانی.»

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تفاوت‌های اعتقادی مردم آن کشور گفت: ممکن است آنها مسیحی یا دارای اعتقادات دینی دیگری باشند، اما این تابلو به‌عنوان یک باور و اعتقاد نصب شده بود؛ باوری که می‌گوید کسی که از این دنیا می‌رود، به نحوی از این دنیا می‌رود که گویی مقدر بوده و از این دنیا با حسرت، آه و نگرانی می‌رود که نتوانسته است از فرصت زندگی به خوبی استفاده کند.

وی افزود: در همین کلمات به انسان توصیه می‌شود که غافل نباشد، خودخواه نباشد، در زندگی به خود مغرور نشود، از فرصت دنیا استفاده کند و خدا را بهترین رفیق خود بداند. مطمئن باشید اگر با خدا رفیق شوید، بهترین رفیق را انتخاب کرده‌اید.

موسوی‌مقدم با اشاره به اینکه انسان پس از مرگ باید برای همیشه در عالم آخرت بماند، گفت: کسانی که وارد این قبر می‌شوند، برای همیشه باید در آنجا بمانند. مسئله این است که انسان با چه سرمایه‌ای وارد آنجا می‌شود و چه سرمایه‌هایی با خودش می‌برد تا بتواند در آنجا به فلاح و صلاح ابدی دست پیدا کند.

وی با اشاره به اشتیاق مؤمنان برای ملاقات با خداوند اظهار داشت: ما مشتاق ملاقات با حضرت رب‌الارباب هستیم، اما باید با دست پر به سوی خداوند برویم؛ با سرمایه‌ای که بتوانیم با آن به طرف حضرت حق تعالی مسافرت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) گفت: در روایت آمده است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند اگر هزار ضربت بر فرق انسان وارد شود، بهتر از آن است که انسان در بستر مرگ عادی از دنیا برود. این هزار ضربت همان معامله‌ای است که خداوند در آن سود می‌برد.

وی در ادامه خطاب به خانواده‌های معظم شهدا گفت: توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب به خانواده‌های معظم شهدا دارند این است که بله، سخت است؛ واقعاً سخت است. شما همسر، فرزند، پدر یا مادر خود را از دست داده‌اید و به صورت طبیعی تحمل این داغ بسیار سخت و مشکل است.

موسوی‌مقدم افزود: اما باید سوی دیگر این سکه را نیز همواره نگاه کنیم. این عزیزان به فلاح و آرزوهای بلندی که داشتند رسیدند. از این جهت خوشحال باشید که آنها به آن مقام بلندی که حضرت رب‌الارباب به آنان وعده داده بود، دست پیدا کردند.

وی تصریح کرد: بنابراین از این جهت باید به یکدیگر تبریک بگوییم که عزیزان ما به چنین جایگاه بلندی دست پیدا کرده‌اند. خداوند نیز در قبال این شهادت و مرگ در راه خود، بهشت را عطا خواهد کرد؛ بهشتی که همه خوبی‌ها، ظرافت‌ها و لطافت‌های حیات در آن جمع است و همه نعمات مادی و معنوی را در بر دارد.

موسوی‌مقدم خاطرنشان کرد: این همان معامله شهیدان والامقام ماست که به سعادت رسیدند. ان‌شاءالله خداوند به ما توفیق عنایت کند تا بتوانیم راه شهیدان را ادامه دهیم.

روایت محقق کرکی از جایگاه شهید حججی

داود محقق کرکی، نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، با اشاره به جایگاه شهدا در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: در روایتی صحیح آمده است که هنگامی که مؤمنان وارد بهشت می‌شوند و در آنجا استقرار پیدا می‌کنند، یکی از ملائکه نزد اهل بهشت می‌آید و از آنها می‌پرسد که آیا حاضر هستند به دنیا بازگردند و بار دیگر در دنیا زندگی کنند و سپس بمیرند و دوباره وارد بهشت شوند؟

وی ادامه داد: اهل بهشت می‌گویند که ما در بهشت هستیم و دیگر کجا بهتر از بهشت وجود دارد؛ بنابراین چرا باید به دنیا بازگردیم؟ اما گروهی هستند که اعلام آمادگی می‌کنند تا به دنیا بازگردند، دوباره مرگ را تحمل کنند و بار دیگر به بهشت بروند و آنها شهدا هستند.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران افزود: این نشان‌دهنده عظمت مقامی است که خداوند متعال برای شهید قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که شهید حاضر است دوباره به دنیا بازگردد و بار دیگر شهید شود تا به آن مقام دست پیدا کند.

محقق کرکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهید محسن حججی گفت: درباره مرحوم شهید حججی، رضوان‌الله تعالی علیه، افراد زیادی خواب‌هایی دیده‌اند که این خواب‌ها به دلیل تعدد، نقل‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.

وی ادامه داد: از شهید حججی درباره نحوه شهادتش پرسیده بودند که چگونه توانسته است آن شرایط را تحمل کند؛ چراکه نیروهای دشمن او را شکنجه کردند و در نهایت نیز به شهادت رساندند.

محقق کرکی افزود: در این روایت از شهید حججی پرسیده شده بود که در آن لحظه، زمانی که قرار بود سرش را از بدن جدا کنند، چگونه توانست آن شرایط را تحمل کند و آیا متوجه این اتفاق بود یا خیر.

وی گفت: پاسخ شهید حججی این بود که در آن لحظه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای او جلوه کرد و آن‌چنان محو جمال شهید کربلا شد که دیگر متوجه سر بریدن خود نشد.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران خاطرنشان کرد: شهید به چنین مقام والایی می‌رسد و این روایت نشان‌دهنده عظمت جایگاه شهدا و مقام معنوی آنان است.

تأکید آیت‌الله سیستانی بر رسیدگی به خانواده شهدای جنگ اخیر

محقق کرکی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به خانواده شهدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: این هیئت در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران حضور پیدا کرد و چند نفر از برادران، از جمله آقای آل‌احمد و آقای دکتر روحانی که از افراد مورد اعتماد هستند، شبانه‌روز به شهرهای مختلف رفتند.

وی افزود: این افراد به شهرهای مختلف رفتند و با خانواده افرادی که در جنگ اخیر به شهادت رسیده یا مجروح شده بودند، دیدار کردند.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران تصریح کرد: این اقدام به دستور حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی انجام شد؛ چراکه دغدغه ایشان این بود که هرچه سریع‌تر خدمتی به این عزیزان و خانواده‌های آنان ارائه شود.

محقق کرکی با بیان اینکه علاقه و محبت آیت‌الله سیستانی نسبت به مردم ایران از سال‌های گذشته وجود داشته است، اظهار کرد: این علاقه و محبت از ابتدای انقلاب تاکنون امتداد داشته است و ایشان همواره نسبت به مسائل مردم ایران و سایر مسلمانان دغدغه داشته‌اند.

وی با اشاره به دیدارهای خود با آیت‌الله سیستانی در نجف گفت: در اوایل، زمانی که به نجف مشرف می‌شدیم، خدمت ایشان می‌رسیدیم. در یکی از این دیدارها، فرزند ایشان گفتند که فقط یک دقیقه فرصت دارید که برای عرض ادب خدمت آقا برسید و بعد تمام کنیم.

محقق کرکی ادامه داد: من خودم معتقدم که حضرت آیت‌الله سیستانی بسیاری از مسائل را می‌دانند و در مواقع حساس نیز مواضع ایشان تأثیرگذار است.

وی با اشاره به مواضع آیت‌الله سیستانی در قبال مسائل منطقه گفت: ایشان در رابطه با موضوعات مختلف، گاهی تنها با یک اشاره، زمینه حرکت و اقدام را فراهم کرده‌اند.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران افزود: در موضوع مردم لبنان و ایران نیز ایشان تأکید کردند که مبادا مردم لبنان و مردم ایران فراموش شوند. همین اشاره ایشان باعث شد بسیاری از افراد به حرکت درآیند و برای کمک و خدمت‌رسانی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت فقط در ایران و لبنان نبود و در عراق و بسیاری از نقاط دیگر نیز افرادی برای خدمت و کمک به مردم وارد میدان شدند.