به گزارش خبرنگار مهر، مغروقه خانیان از جمله شناورهایی است که در دوران جنگ تحمیلی در محدوده اسکله خانیان بندر خرمشهر مورد اصابت قرار گرفت و در آبراه اروند غرق شد. قرارگیری این شناور به‌صورت عمود بر مسیر رودخانه، طی سال‌های گذشته موجب ایجاد محدودیت و انسداد در بخشی از آبراه اروند شده و به دلیل موقعیت قرارگیری آن در مجاورت اسکله خانیان، بخش قابل توجهی از فضای عملیاتی بندر خرمشهر نیز عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج شده بود.

امروز و پس از گذشت ۴۶ سال از غرق شدن این شناور، عملیات خارج‌سازی مغروقه خانیان با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در بندر خرمشهر آغاز شد؛ اقدامی مهم که می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر ایمن‌سازی و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی آبراه اروند و بندر خرمشهر رقم بزند.

خارج‌سازی این مغروقه علاوه بر کاهش ریسک‌های موجود در مسیر تردد شناورها، زمینه را برای بهبود ایمنی ناوبری، تسهیل تردد دریایی، آزادسازی فضای عملیاتی بندر و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های بندری فراهم خواهد کرد و می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های دریایی و تجاری بندر خرمشهر داشته باشد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر پیش از ظهر امروز سه شنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت عملیات خارج‌سازی مغروقه خانیان اظهار کرد: خارج‌سازی این مغروقه یکی از اقدامات مهم و ماندگار در راستای ارتقای ایمنی آبراه اروند و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر خرمشهر است.

علی عسکری افزود: با رفع این مانع، ضمن کاهش ریسک‌های مرتبط با تردد شناورها، بخش قابل توجهی از فضای عملیاتی مجاور اسکله خانیان آزاد خواهد شد و امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بندر، تسهیل تردد شناورها و توسعه فعالیت‌های دریایی و تجاری بیش از پیش فراهم می‌شود.