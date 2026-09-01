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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

آغاز خارج‌سازی مغروقه «خانیان» پس از ۴۶ سال در بندر خرمشهر

آغاز خارج‌سازی مغروقه «خانیان» پس از ۴۶ سال در بندر خرمشهر

خرمشهر - با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات خارج‌سازی مغروقه «خانیان» که از مهم‌ترین و پرریسک‌ترین مغروقه‌های آبراه اروند به شمار می‌رود، پس از ۴۶ سال در بندر خرمشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مغروقه خانیان از جمله شناورهایی است که در دوران جنگ تحمیلی در محدوده اسکله خانیان بندر خرمشهر مورد اصابت قرار گرفت و در آبراه اروند غرق شد. قرارگیری این شناور به‌صورت عمود بر مسیر رودخانه، طی سال‌های گذشته موجب ایجاد محدودیت و انسداد در بخشی از آبراه اروند شده و به دلیل موقعیت قرارگیری آن در مجاورت اسکله خانیان، بخش قابل توجهی از فضای عملیاتی بندر خرمشهر نیز عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج شده بود.

امروز و پس از گذشت ۴۶ سال از غرق شدن این شناور، عملیات خارج‌سازی مغروقه خانیان با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در بندر خرمشهر آغاز شد؛ اقدامی مهم که می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر ایمن‌سازی و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی آبراه اروند و بندر خرمشهر رقم بزند.

خارج‌سازی این مغروقه علاوه بر کاهش ریسک‌های موجود در مسیر تردد شناورها، زمینه را برای بهبود ایمنی ناوبری، تسهیل تردد دریایی، آزادسازی فضای عملیاتی بندر و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های بندری فراهم خواهد کرد و می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های دریایی و تجاری بندر خرمشهر داشته باشد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر پیش از ظهر امروز سه شنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت عملیات خارج‌سازی مغروقه خانیان اظهار کرد: خارج‌سازی این مغروقه یکی از اقدامات مهم و ماندگار در راستای ارتقای ایمنی آبراه اروند و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر خرمشهر است.

علی عسکری افزود: با رفع این مانع، ضمن کاهش ریسک‌های مرتبط با تردد شناورها، بخش قابل توجهی از فضای عملیاتی مجاور اسکله خانیان آزاد خواهد شد و امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بندر، تسهیل تردد شناورها و توسعه فعالیت‌های دریایی و تجاری بیش از پیش فراهم می‌شود.

کد مطلب 6933908

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