به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز سه شنبه با تشریح برنامه های این اداره کل در هفته تعاون، افزود: در این راستا اولین نمایشگاه و همایش تعاونیهای مصرف و مرزنشینان، ۱۵ شهریور ماه امسال در تبریز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه و همایش با هدف تبیین ظرفیتها و رفع چالشهای این حوزه برگزار می شود، اظهار کرد: این رویداد فرصت مناسبی است تا فعالان این عرصه، ضمن تبادل تجربیات خود، با ظرفیتهای نوین مدیریتی و تکنولوژیک آشنا شده و گامی موثر در جهت مردمیسازی اقتصاد بردارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی، با تاکید بر تغییر الگوواره و مدل در مدیریت بخش تعاون، گفت: در مسیر توسعه اقتصادی استان، رویکرد این اداره کل گذار از شیوههای سنتی به سمت تعاونیهای فناور و دانشبنیان است تا بتوان ارزشافزوده بیشتری در بخش تولید و خدمات ایجاد کرد.
غفاری، با اشاره به مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه تعاون استان، ادامه داد: در سال های اخیر ۴۳ تعاونی فناور و نوآور در این استان ایجاد شده که زمینه اشتغالزایی مستقیم برای یک هزار و ۸۴۴ نفر را فراهم کرده است.
وی یادآور شد: صادرات تعاونیهای استان در سال های اخیر به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به سال های گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است و این روند رو به رشد در چهار ماه ابتدای سال جاری با ثبت ۴۹ میلیون دلار صادرات ادامه یافته که بیانگر توانمندی تعاونیهای استان در بازارهای هدف است.
غفاری افزود: با پیگیریهای مستمر و ارایه راهکارهای حمایتی، ۱۶ تعاونی غیرفعال استان به چرخه فعالیت بازگشته و مشکلات ۲۹ تعاونی دارای چالش نیز بهطور کامل مرتفع شده است.
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