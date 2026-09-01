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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بازگشت ۱۶ تعاونی غیرفعال آذربایجان‌شرقی به چرخه فعالیت

بازگشت ۱۶ تعاونی غیرفعال آذربایجان‌شرقی به چرخه فعالیت

تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: با پیگیری‌های مستمر و ارایه راهکارهای حمایتی، ۱۶ تعاونی غیرفعال استان به چرخه فعالیت بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز سه شنبه با تشریح برنامه های این اداره کل در هفته تعاون، افزود: در این راستا اولین نمایشگاه و همایش تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان، ۱۵ شهریور ماه امسال در تبریز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه و همایش با هدف تبیین ظرفیت‌ها و رفع چالش‌های این حوزه برگزار می شود، اظهار کرد: این رویداد فرصت مناسبی است تا فعالان این عرصه، ضمن تبادل تجربیات خود، با ظرفیت‌های نوین مدیریتی و تکنولوژیک آشنا شده و گامی موثر در جهت مردمی‌سازی اقتصاد بردارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی، با تاکید بر تغییر الگوواره و مدل در مدیریت بخش تعاون، گفت: در مسیر توسعه اقتصادی استان، رویکرد این اداره کل گذار از شیوه‌های سنتی به سمت تعاونی‌های فناور و دانش‌بنیان است تا بتوان ارزش‌افزوده بیشتری در بخش تولید و خدمات ایجاد کرد.

غفاری، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای حوزه تعاون استان، ادامه داد: در سال های اخیر ۴۳ تعاونی فناور و نوآور در این استان ایجاد شده که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای یک هزار و ۸۴۴ نفر را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: صادرات تعاونی‌های استان در سال های اخیر به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به سال های گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است و این روند رو به رشد در چهار ماه ابتدای سال جاری با ثبت ۴۹ میلیون دلار صادرات ادامه یافته که بیانگر توانمندی تعاونی‌های استان در بازارهای هدف است.

غفاری افزود: با پیگیری‌های مستمر و ارایه راهکارهای حمایتی، ۱۶ تعاونی غیرفعال استان به چرخه فعالیت بازگشته و مشکلات ۲۹ تعاونی دارای چالش نیز به‌طور کامل مرتفع شده است.

کد مطلب 6933861

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