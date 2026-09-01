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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

واریز بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه با نظارت دیوان محاسبات

واریز بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه با نظارت دیوان محاسبات

در پنج‌ماهه نخست سال جاری، در نتیجه اجرای احکام صادرشده، مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب‌های خزانه و درآمد عمومی کشور واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اعمال نظارت مستمر مالی و نظارت بر اجرای آراء و احکام هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر و با هدف صیانت از بیت‌المال و انتظام‌بخشی به امور مالی و محاسباتی کشور، در پنج‌ماهه نخست سال جاری، در نتیجه اجرای احکام صادرشده، مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب‌های خزانه و درآمد عمومی کشور واریز شده است.

همچنین در این مدت، ۱۷۷ نفر از مدیران به تفکیک، ۷ نفر به انفصال دائم و موقت، ۴۹ نفر به استرداد یا جبران مبالغ ضرر و زیان، ۶۰ نفر به سایر محکومیت‌ها و ۶۱ نفر به توبیخ کتبی محکوم شده‌اند.

کد مطلب 6933915
محسن صمیمی

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