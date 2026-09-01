واریز بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه با نظارت دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اعمال نظارت مستمر مالی و نظارت بر اجرای آراء و احکام هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر و با هدف صیانت از بیتالمال و انتظامبخشی به امور مالی و محاسباتی کشور، در پنجماهه نخست سال جاری، در نتیجه اجرای احکام صادرشده، مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به حسابهای خزانه و درآمد عمومی کشور واریز شده است.
همچنین در این مدت، ۱۷۷ نفر از مدیران به تفکیک، ۷ نفر به انفصال دائم و موقت، ۴۹ نفر به استرداد یا جبران مبالغ ضرر و زیان، ۶۰ نفر به سایر محکومیتها و ۶۱ نفر به توبیخ کتبی محکوم شدهاند.
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