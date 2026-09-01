۶۲۵ مدرسه آذربایجان غربی در طرح شهید عجمیان آماده سازی شد

علی اکبر صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، آماده سازی و شاداب سازی مدارس نیز در دستور کار قرار گرفته و طرح شهید عجمیان با هدف رفع نواقص و بهسازی کلاسهای درس پیش از بازگشایی مدارس در سطح استان اجرا میشود.
وی ادامه داد: این طرح در ۶۲۵ مدرسه و سه هزار و ۴۰۰ کلاس درس در حال اجراست و تشکل های دانشآموزی نیز در فرآیند اجرای آن مشارکت دارند.
صمیمی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای طرح شادابسازی مدارس افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مدارس از نظر فضای فیزیکی و محیط آموزشی برای حضور دانشآموزان در مهرماه آماده باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین از آغاز مانور بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این مانور با هدف بررسی میدانی وضعیت مدارس، شناسایی کمبودها و رفع نواقص احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی اجرا خواهد شد.
وی از تکمیل ۱۹ پروژه آموزشی در قالب ۵۲ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: همچنین پنج هزار و ۳۰۰ مدرسه استان برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان آماده سازی شده است.
صمیمی با بیان اینکه این تعداد مدرسه با ۱۸ هزار کلاس درس در نقاط مختلف آذربایجانغربی برای پذیرش دانشآموزان و آغاز فعالیتهای آموزشی در سال تحصیلی جدید آماده شدهاند، اضافه کرد: امسال ۶۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرور استان شده و ۱۱۰۰ کلاس نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
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