جنگ امروز ما با اسرائیل بر سر کارکردهای مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، به سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اشاره کرد و گفت: این امر سرآغاز یک حرکت فرهنگی برای جوانان در مساجد قرار گرفت و ما امروز شاهد این پویایی در مساجد کشور هستیم.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در قم گفت: قم در گذشته الگوی دیگر شهرهای کشور بوده است و امروز نیز این استان از نظر فعالیت‌های کانون‌های مساجد و فعالیت‌های شایسته آن‌ها در کشور نمونه و الگو است و کانون‌های استان قم در زمره کانون‌های بر‌تر در سطح کشور هستند.



فعالیت کانون‌های مساجد با محوریت روحانیت بر تأثیرگذاری آن افزوده است



ارباب سلیمانی در ادامه گفت: فعالیت کانون‌های مساجد با محوریت روحانیت بر تأثیرگذاری آن افزوده است و این محوریت در طول تاریخ انقلاب ایران نیز همواره ملموس و قابل مشاهد بوده است.



وی همچنین با اشاره به رشد تعداد کانون‌های مساجد در کشور اشاره کرد و گفت: 75 درصد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته است و این شاهدی بر این مدعا است که دولت در توسعه مساجد و فعالیت‌های فرهنگی آن تلاش و اهتمام ویژه‌ای داشته و این حرکت ارزشمندی است.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخش دیگری از سخنان خود به شرح دلایل موفقیت، ماندگاری و تاثیرگذاری کانون‌های مساجد در کشور پرداخت و بیان داشت: زلف این کانون‌های فرهنگی با مساجد گره خورده است، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی در کشور شروع می‌شوند اما استمرار پیدا نمی‌کنند و اگر هم استمرار داشته باشند ممکن است از مسیر خود منحرف شوند اما فعالیت‌هایی که در مساجد انجام می‌شود هم ماندگارند و هم تاثیرگذاری بیشتری دارند.



وی ادامه داد: مسجد خانه خدا و محل رفت و آمد انبیاء ، اولیاء و فرشتگان خداست و طبیعی است مسجدی که این تقدس را دارد هرکسی هم که در فضا و کنار آن قرار گیرد تقدس پیدا می‌کند و پیامبر نیز بسیاری از فعالیت‌ها و مباحث را از طریق مساجد گسترش می‌داد و نهادینه می‌کرد.



همجواری با مسجد مرز موفقیت کانون‌های مساجد



ارباب سلیمانی خاطرنشان کرد: مراکز فرهنگی دیگر نیز در صورتی که همنشین مسجد و با آن عجین شوند موفق‌تر و تاثیرگذاری آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد لذا شکل گیری کانون‌ها در جوار مساجد یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت آن‌ها به حساب می‌آید.



وی به دیگر دلایل موفقیت کار کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اشاره کرد و افزود: این کانون‌های قرآن محور هستند و طبیعی است هر چه به قرآن گره بخورد ماندگار می‌شود.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیروی اصلی کانون‌های مساجد را جوانان دانست و گفت: جوانان موتور محرک کشور هستند و ما شاهد حضور چشمگیر نوجوانان و جوانان در مساجد هستیم و حرکت آن‌ها نیز تحت اشراف روحانیت است.



در مساجد باید با روحیه خودباختگی مبارزه شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را مرکزی برای دشمن‌شناسی دانست و خاطرنشان کرد: ما باید در کانون‌ها روحیه خداباوری و خودباوری را تقویت و با روحیه خودباختگی مبارزه کنیم و جوانان را با معارف ناب الهی آشنا نمائیم.



کانون‌های مساجد برای دشمنان یک تهدید است



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: دشمنان خود در رسانه‌های غربی اعتراف کرده‌اند که حضور ائمه جمعه و جماعات، حضور بسیج مستضعفین و وجود کانون‌های فرهنگی در جوار مساجد کار را برای آنان مشکل کرده است و امروز میلیون‌ها جوان با مساجد، ائمه جماعات و کانون‌های فرهنگی مساجد در ارتباط‌ هستند و این برای دشمنان یک تهدید و باعث ناراحتی آنان است.



دشمن می‌ترسد نهضت سایر ملل به انقلاب اسلامی تبدیل شود



وی اظهار داشت: آنچه دشمنان امروز از آن می‌ترسند انقلاب‌ها، تغییر و تحول در کشور‌ها نیست بلکه آنچه مایه نگرانی آن‌ها می‌شود آن است که نهضت ملل دیگر به انقلاب اسلامی تبدیل شود و سایر کشور‌ها از انقلاب ایران الهام بگیرند.



ارباب سلیمانی با بیان اینکه تنها سنگری که می‌تواند ما را از دشمنان حفظ کند مسجد است، ابراز داشت: مسجد تنها محلی برای برپایی نماز نیست و مسجد می‌توان محور همه حرکت‌ها باشد لذا باید مردانه این سنگر را حفظ کنیم و به هیچ قیمتی آن را ترک نکنیم.



دشمن به دنبال تسلط بر مساجد است



وی در این خصوص اضافه کرد: دشمن از مساجد می‌ترسد و جنگ امروز ما با اسرائیل هم بر سر مسجد است و امروز دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند برای اینکه انقلابی را در نطفه خفه کنند باید مساجد را تحت کنترل و تسلط خود درآورند.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید قدر کانون‌های مساجد را بدانیم، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های انجام گرفته در کانون‌های مساجد یک انگیزه جدید برای گرایش جوانان به مسجد به وجود آورده و مسئولین، ائمه جماعات و هیئت امنا باید آغوش خود را باز کنند و زمینه را برای حضور آن‌ها فراهم آوردند.



طی برنامه پنجم توسعه تعداد کانون‌های مساجد به مرز 23 هزار خواهد رسید



وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس نیز در این مسیر گام‌هایی برداشته است، گفت: ماده شش قانون پنج توسعه وزارت‌های راه و ترابری، مسکن و شهرداری‌ها را نسبت به مساجد موظف دانسته است، همچنین در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تا پایان این برنامه حداقل 25درصد مساجد سراسر کشور دارای کانون باشند و در این صورت تعداد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به مرز 23 هزار خواهد رسید که این نیازمند تلاشی همه جانبه است.