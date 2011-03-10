به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ابوالفضل خراسانی قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه گفتمان دینی که با موضوع ارتباط با دیگران برگزار شد، اظهار داشت: شاید در زندگی ما هیچ مسئلهای به اندازه ارتباط با دیگران اهمیت نداشته باشد. انسان یک زندگی کاملاً اجتماعی دارد، تا جایی که بعضیها مثل ابن سینا به صراحت تاکید دارند که انسان ضرورتاً باید اجتماعی زندگی کند و اصلاً نمیتواند به صورت اجتماعی زندگی نکند، اما بعضیها گفتند که امکان غیراجتماعی زندگی کردن وجود دارد ولی مشکل است.
وی زندگی غیراجتماعی در چنین شرایطی را غیرممکن دانست و تصریح کرد: وقتی قرار است زندگی اجتماعی را تجربه کنیم و تجربه هم میکنیم - در قالب همکلاسیها، هم مدرسهایها، شهروندی و... - مهمترین مسئلهای که در این نوع زندگی اهمیت دارد مسئله ارتباط است.
حجتالاسلام خراسانی با بیان اینکه درصد موفقیتی که برای افراد محقق میشود بستگی به نوع ارتباطی که ایجاد میشود دارد، اظهار داشت: امروزه یکی از مهارتهایی که ناگزیرید آن را به خوبی بشناسید و در زندگی هم به کار بندید، مهارت ارتباط با دیگران است.
این گفتمان دینی ادامه داد: ارتباط با دیگران ممکن است از سادهترین شکل آن یعنی احوالپرسی شروع شود تا ارتباطی که در یک خانواده شکل میگیرد.
وی با اشاره به گستردگی ارتباط در دنیای امروز، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز این ارتباطات به گونهای گسترده شده که فاصلههای زمانی و مکانی در ارتباط با دیگران تاثیرگذار نیستند و این در حالی است که در گذشته ارتباطها به گونهای بود که اگر قرار بود فردی با دیگران ارتباط برقرار میکرد، لزوماً باید ارتباط فیزیکی میداشت، یعنی به صورت دیداری و شنیداری با همدیگر ارتباط برقرار میکردند اما بعدها یک سری ابزارهایی اختراع شد که این ارتباط را از حالت فیزیکی در آورد، به عنوان مثال وقتی تلفن اختراع شد، بعد مکانی ارتباطات برداشته شد.
حجتالاسلام خراسانی با اشاره به ایجاد فضای مجازی و بالارفتن سرعت ارتباطات اظهار داشت: این ابزارها به گونهای رشد و توسعه یافته که ظرف چند ثانیه ارتباطات دیداری و شنیداری برقرار میشود.
حاکمیت اخلاق در فضای مجازی رعایت نمیشود
وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در فضای مجازی، تصریح کرد: این امکان برای ما فراهم شده که به راحتی میتوانیم با دورترین نقاط جهان ارتباط برقرار کنیم اما نکتهای که امروز از آن غافل هستیم بحث حاکمیت اخلاق در فضای مجازی است.
وی اضافه کرد: ما وقتی با همدیگر صحبت میکنیم، در واقع نوعی ارتباط برقرار کردیم و حق داریم هر حرفی را بیان کنیم اما این حق را نداریم که به همدیگر توهین کنیم، به خاطر اینکه در آن فضای انسانی اقتضائاتی وجود دارد که قرار است با هم ارتباط داشته باشیم و باید ادبیات متناسب با حال همدیگر را رعایت کنیم.
استاد گفتمان دینی با بیان اینکه اخلاق باید در همه جا حاکم باشد، تصریح کرد: بسیاری از مواردی که در دنیای واقعی ما وجود دارد، در دنیای مجازی هم وجود دارد و همان طوری که ما در زندگی واقعی یک سری ضوابط و روابطی داریم، در دنیای مجازی هم ضوابط و روابطی وجود دارد که ما ملزم هستیم به آنها پایبند باشیم.
هویت اشخاص در دنیای مجازی شناخته شده نیست
وی اضافه کرد: نکتهای که در دنیایی مجازی با آن مواجه هستیم این است که بعضی اوقات هویت طرف مقابل برای ما شناخته شده نیست و بعضی اوقات هم نسبت به اعتقادات همدیگر هیچ اطلاعاتی نداریم. از این رو برای اینکه افراد به همدیگر دروغ نگویند باید به اصولی پایبند باشند که همان اخلاق است.
وی وفای به عهد را یکی از قوانین بینالمللی اسلام دانست و تاکید کرد: در این ویژگیای که اسلام به آن تاکید دارد، هیچ کسی حق ندارد به قولش عمل نکند، حتی اگر به یک نامسلمان قول داده باشید.
حجتالاسلام خراسانی با ابراز تاسف از اینکه در دنیای مجازی بدآموزیهای زیادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسانی که چت میکنند به دنبال برقراری ارتباط، آن هم با جنس مخالف خود هستند.
وی تجسس و سرقت اطلاعات شخصی را از مصادیق عدم رعایت اخلاق در فضای مجازی دانست و درباره جذب جوانان در فرقههای انحرافی گفت: فرقههای انحرافی از طریق سایتهای مختلف اقدام به تبلیغات میکنند و راهبرد آنها به گونهای است که از همان ابتدا پیشنهاد جذب به جوانان نمیدهند بلکه از برنامههایی استفاده میکنند که جوان پسند باشد.
وی بیشترین مخاطب این فرقهها را جوانان عنوان کرد و اظهار داشت: به خاطر اینکه آزادی مورد پسند جوانان است، آنها به راحتی به جوانان میگویند که جوانان از لحاظ برقراری ارتباط جنسی آزاد هستند و هر کاری که میخواهند انجام دهند.
استاد گفتمان دینی، برگزاری جلسات مختلط، برپایی جلسات رقص، خوردن مشروبات الکلی، اعتیاد و... را از جمله مشخصات فرقههای انحرافی به ویژه شیطان پرستی برشمرد و تاکید کرد: قرآن کریم یک نکته مهم نسبت به این جریانات میگوید که چرا عقل را به کار نمیبندید؟ چرا تفکر نمیکنید؟
وی ادامه داد: باید به دنبال خدایی بود که خالق هستی و جهان آفرین است. ما معتقدیم خدا یعنی کسی که همه خوبیها را یک جا دارد و هیچ بدی و نقصی در او راه ندارد.
حجتالاسلام خراسانی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در این جلسه که پرسیده بود چرا اینترنت را جمعآوری نمیکنند؟ اظهار داشت: در مسئله اینترنت مهم این است که ما همیشه راه استفاده درست از ابزار و وسایل را تجربه کنیم. به عنوان مثال ممکن است شما چاقو مستقیم به شکم دوستتان فرو کنید، اما ممکن است فرد دیگری از این چاقو برای پوست کندن میوه استفاده کند.
وی با ذکر مثالهای دیگری در خصوص وقوع اتفاقات ناگوار در زندگی به واسطه مسائل جزئی گفت: بسیاری از کسانی که زندانها بسر میبرند بیشتر اوقات بر روی یک مسئله کوچک و پیش پا افتاده مرتکب جرمی شدند.
استاد گفتمان دینی ادامه داد: اینترنت هم یک وسیله ارتباطی است که وسیله خوبی است، به شرطی اینکه از آن درست استفاده شود.
هویت گذشتگان حفظ شود
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران جلسه که گفته بود چرا ایران مثل اروپا پیشرفت نکرده است؟ یادآور شد: شاخصهای رشد و معیارهای آن دو چیز است که متأسفانه ما نسبت به آن دو کمتر توجه کردهایم؛ یکی علم و دانش و دیگری کار و تلاش و کوشش.
حجتالاسلام خراسانی با اشاره به پائین بودن سرانه مطالعه در ایران تاکید کرد: اسلام به مسئله کسب علم و دانش اهمیت زیادی قائل است اما متاسفانه در کشور ما آن گونه که باید و شاید به مسئله مطالعه و کسب علم و دانش اهمیت نمیدهند.
وی ادامه داد: کشورهایی که به پیشرفتهایی دست یافتند هم بحث علم و دانش را جدی گرفتند و هم کار و تلاش و کوشش را؛ در حالی که هویت و دانشمندان گذشته ما بسیار درخشان بوده است.
استاد گفتمان دینی خاطرنشان کرد: ما دانشمندان بزرگی داشتیم که هنوز این دانشمندان قابل تقدیر و تحسین هستند و دنیا به کتابهای آنها اهمیت میدهد، ولی ما قدر آنها را ندانستیم.
حجتالاسلام خراسانی قطع ارتباط با گذشته را به عنوان یک آسیب برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه ما ارتباطی که باید با دانشمندان و فرهنگ و هویت خودمان داشته باشیم، نداشتیم و از همه مهمتر وظیفه من و شما این است که بتوانیم در این عرصه مخصوصاً در عرصه علم و دانش قدم برداریم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر کشور ما بخواهد رو به رشد و در حال توسعه باشد از کسانی که میتوانند بیشترین تأثیر را در این مسیر بر جای بگذارند جوانان هستند دارید.
حجتالاسلام خراسانی در جواب این سئوال که چرا به دین اسلام، اسلام میگویند؟ تصریح کرد: قرآن میگویند همه دینها دین اسلام است، چون عقیده همه دینها یکی است و آن هم به معنای اسلام تسلیم و سر سپردگی محض در برابر خداوند است.
وی گفت: همه ادیان همان اسلام است منتها یک مرحله تکاملی داشته است. به عنوان مثال از مقطع ابتدایی تا دانشگاه یک جریان است که به بحث ادامه تحصیل اشاره دارد والا شما بدون گذراندن مراحل پائینتر قطعاً به مراحل بالاتر دست نخواهید رسید.
قم - خبرگزاری مهر: استاد گفتمان دینی گفت: فرقههای انحرافی از طریق فضای مجازی و اینترنت به شیوههای ماهرانهای اقدام به جذب جوانان میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ابوالفضل خراسانی قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه گفتمان دینی که با موضوع ارتباط با دیگران برگزار شد، اظهار داشت: شاید در زندگی ما هیچ مسئلهای به اندازه ارتباط با دیگران اهمیت نداشته باشد. انسان یک زندگی کاملاً اجتماعی دارد، تا جایی که بعضیها مثل ابن سینا به صراحت تاکید دارند که انسان ضرورتاً باید اجتماعی زندگی کند و اصلاً نمیتواند به صورت اجتماعی زندگی نکند، اما بعضیها گفتند که امکان غیراجتماعی زندگی کردن وجود دارد ولی مشکل است.
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