به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در حضور بیش از 500 تماشاگر برگزار شد که نزدیک به یکصد نفر از آنها تماشاگران ذوب آهن بودند که همپا با تماشاگران راه آهن از تیم خود حمایت کردند و شعار می دادند.

* دیدار تیم های راه آهن و ذوب آهن حواشی و برخوردهای زیادی داشت که از دقیقه 28 با برخورد بهادر عبدی و سیدمحمدحسینی آغاز شد. در این صحنه سرمربی تیم فوتبال راه آهن به مدافع تیم ذوب آهن اعتراض کرد که باعث واکنش بازیکن باتجربه تیم اصفهانی شد. در همین حین تعدادی از هواداران تیم راه آهن به دفاع از عبدی پرداختند و علیه حسینی شعار دادند که با دخالت حراست ورزشگاه سکوت کردند.

* در دقیقه 37 داور به سود تیم راه آهن اعلام خطا کرد که این تصمیم داور اعتراض شدید مربیان و بازیکنان تیم ذوب آهن را به دنبال داشت به حدی که منصور ابراهیم زاده به کنار زمین آمد و اعتراض خود را به داور چهارم اعلام کرد. این اعتراض ها تا جایی پیش رفت که با ساده ترین سوت داور هم ذوبی ها اعتراض می کردند که در دقیقه 45 ابراهیم زاده از سوی داور تهدید به اخراج کرد تا اعتراض ها فروکش کند.

* مجید صالح مربی تیم فوتبال ذوب آهن در طول مسابقه از کنار زمین بازیکنان این تیم را حمایت می کرد.

* در اواسط نیمه اول ایگور کاسترو مهاجم برزیلی تیم ذوب آهن نسبت به کم توجهی بازیکنان این تیم و عدم همکاری بازیکنان در پاس دادن به مربیان اعتراض کرد.

* هواداران تیم فوتبال راه آهن این تیم را برزیل تهران می خواندند و در طول مسابقه با سردادن شعارهایی از داور می خواستند که عدالت را در زمین اجرا کند.

* دیدار تیم های فوتبال راه آهن و ذوب آهن تماشاگران ویژه داشت که یکی از آنها داود مهابادی سرمربی پیشین تیم راه اهن بود.

* تماشاگران تیم فوتبال ذوب آهن که نسبت به عملکرد خداد افشاریان اعتراض داشتند و او را متهم به پرسپولیسی بودن می کردند.

* با خروج محمد صلصالی از زمین مسابقه ، مهدی رجب زاده کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن شد.

* در دقایق پایانی این بازی و پس از آنکه راه آهن از مهمان خود پیش افتاد درگیریهای زیادی به وجود امد و بازیکنان دو تیم برخوردهای قهرآمیزی با یکدیگر داشتند.

* در پایان این دیدار و رقم خوردن تساوی 2 بر 2 دو تیم تماشاگران ذوب آهن علیه داور شعارهایی سردادند. این دیدار پربرخورد بود و تنش هایی را روی سکوها که تماشاگران کم تعدادی را نیز شاهد بود، بوجود آورد.