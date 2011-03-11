به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حافظیان دبیر علمی پژوهشی کنگره بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی بعد از ظهر پنج‌شنبه در نوبت عصر این کنگره با بیان اینکه در همه دنیا مرسوم است که جایزه‌ای به نام یکی از بزرگان اهدا می‌شود اضافه کرد: هرخدمت و تلاش آیت الله مرعشی نجفی شایسته جایزه است، جایزه شهاب اولین جایزه‌ای است که به نام یک مرجع تقلید ثبت شده است و به پژوهشگران بر‌تر در عرصه کتاب اهدا خواهد شد.



حافظیان ابرازداشت: جشنواره برای معرفی بر‌ترین آثار در رشته‌های کتابداری، تصحیح متون دینی و رجال و انساب و تراجم و تشویق پژوهشگران بر‌تر در این حوزه‌ها در نظر گرفته شده است.



آیت الله مرعشی، بر‌ترین واقف کتاب



وی آیت الله مرعشی نجفی را یکی از بزرگ‌ترین واقفان کتاب در طول تاریخ اسلام برشمرد گفت: در همین راستا از واقفان بر‌تر کتاب در جشنواره نیز تقدیر می‌شود.



حافظیان ادامه داد: ابتدا آئین نامه اهدای جایزه و تندیس شهاب از سوی گروهی تدوین شد و بناشد نخستین دوره اهدای جایزه شهاب همراه با کنگره بزرگزار شود.



وی تصریح داشت: فراخوان اینجایزه در سالهای 88 و 89 که سالهای رونق چاپ نسخ و... بوده است اعلام و اثار رسیده به دبیرخانه در دو مرحله مورد ارزیابی 15 متخصص حوزه کتاب و کتاب‌شناسی و... قرارگرفت.



تقدیر از 15 کتاب بر‌تر



وی ادامه داد: در نتیجه این ارزیابی سه اثر برگزیده، 15 کتاب به عنوان شایسته تقدیر، 5 محقق به عنوان پژوهشگر بر‌تر و در مجموع از 25 محقق بر‌تر با اهدای تندیس جایزه شهاب تجلیل شد.



حافظیان عنوان داشت: در میان پژوهشگران بر‌تر هم پژوهشگر حوزوی و هم محقق دانشگاهی وجود دارند و برخی آثار از اندیشمندان فرهیخته و از میان جوانان است.



علی نامه؛ کتاب برگزیده کنگره



وی «علی نامه و عبقات الانوار» را از جمله سه اثر برگزیده دانست و ابرازداشت: انتخاب کتابخانه امیرالمونین (ع) به عنوان کتابخانه بر‌تر و انتخاب کتاب علی نامه به جشنواره رنگ و عطر علوی بخشیده است.



تقدیر از برگزیدگان



گفتنی است در پایان این مراسم از 25 شخصیت و اثر بر‌تر با اهدای جایزه شهاب تقدیرشد.



مصطفی درایتی، محققان پژوهشگاه فرهنگ وعلوم، حجت الاسلام خدامیان آرانی، سیدحسن موسوی بروجردی برخی از برگزیدگان این کنگره شناخته شدند.



تجلیل از فهرست نگاری کتابخانه مجلس



همچنین فهرست نگاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست نسخه‌های خطی اصفهان، فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه مرکز دایرة المعارف اسلامی، فهرست مخطوطات و نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران شایسته تقدیر شناخته شدند.



در این مراسم از التراث المکی تالیف حج حسین واثقی، التراث العربی در 14 جلد تالیف حجت الاسلام سیداحمد حسینی اشکوری، امام مهدی در آئینه قلم از موسسه پارسا، در حوزه تصحیح متون دینی نهج البلاغه تصحیح غیث بهجت العطار تقدیر شد.



علی نامه، منظومه کهن تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، ضیاء الشهاب به تصحیح مهدی سلیمانی آشتیانی، عبقات الانوار تالیف می‌رحامد حسین تصحیح عبدالله غفرانی و جعفر بیاتی و در حوزه رجال و انساب اختران فضیلت تالیف ناصرالدین انصاری قمی شایسته تقدیر شناخته شد.



موسوعة المولفیه الامامیه تالیف مجمع الفکر الاسلامی تصحیح محمد نبی‌زاده از دیگر اثار مورد تقدیر قرار گرفت.



برگزیده رشته وقف



همچنین از عبدالحسین حایری، حجت الاسلام رضا مختاری، محمد حسینی جلالی، سیدمهدی رجایی تجلیل شد و در وقف و اهدای کتاب، استاد محمد مجتهدی، موسس کتابخانه تخصصی امیرالمونین در مشهد مورد تقدیر قرار گرفت.

