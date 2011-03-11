به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه‌های مختلف سیما برای ایام نوروز فیلم‌های متنوعی برای پخش آماده کرده‌اند.

*شبکه یک:

فیلم‌های نوروزی شبکه یک ساعت 16:10 پخش می‌شود.

"غیرقابل ردیابی" 24 اسفندماه، "زیرخاکی" 24 اسفندماه، "پلیس بروکلین" 25 اسفندماه، "گروگان" 25 اسفندماه، "خوب، بد، عجیب" 26 اسفندماه، "همان نور معرفت" 26 اسفندماه، "چهره به چهره" 27 اسفندماه، "شاتر آیلند" 28 اسفندماه، "کارآگاه دی" 29 اسفندماه، "سـرخ" 1 فروردین، "خداحافظ تهران" 2 فروردین، "محموله" 3 فروردین، "جنگجویان طوفان" 4 فروردین، "تـلقـیـن" 5 فروردین"، "شکار روباه" 6 فروردین، "بـدون رد پا" 7 فروردین، "القا" 8 فروردین، "بـازی با مـرگ" 9 فروردین، "به دنبال اریک" 10 فروردین، "سه روز بعد" 11 فروردین، "منـطـقـه سبـز" 12 فروردین، "الم شنگه" 13 فروردین.

*شبکه دو:

فیلم‌های نوروزی شبکه دو ساعت 17 روی آنتن می‌رود.

"یک اتفاق ظاهراً ساده" 24 اسفندماه، "رابین هود" 24 اسفندماه، "میمون‌های فضایی 2" 24 اسفندماه، "داستان اسباب‌بازی 3 "24 اسفندماه، "اژدها تونو چطور آموزش بدین" 24 اسفندماه، "میراث پر درد سر" 25 اسفندماه، "خرگوش مخملی" 26 اسفندماه، "دمزری" 27 اسفندماه، "شهر در دست بچه‌ها" 28 اسفندماه، "ایکیچان توبوکو" 29 اسفندماه، "حدس بزن چه کسی برای عید می‌آید" 1 فروردین، "قلمرو حیوانات" 2 فرودین، "ویکـی" 3 فرودین، "همنشین" 4 فروردین، "مرد نفرت انگیز" 5 فروردین، "سرخ پوست" 6 فروردین، "سیب سنجد سمنو" 7 فرودین، "دلاوران کوچک" 8 فروردین، "آلبرت و دوست نامریی" 9 فروردین، "هاچ" 10 فرودین، "فوتبالیست‌های بازیگوش" 11 فرودین، "جامانده"12 فروردین، "ماجراهای سامی

13 فروردین

*شبکه سه:

فیلم‌های این شبکه تلویزیونی هر روز ساعت 20:15 پخش می‌شوند.

روز 24 اسفند به دلیل پخش مسابقات جام باشگاههای آسیا، شبکه سه فیلم سینمایی پخش نمی‌کند. "عمو بوت نات" 25 اسفندماه، "افسانه کین" 26 اسفندماه، "الو" 27 اسفندماه، فیلم سینمایی 28 اسفندماه هنوز مشخص نشده است، "پسرکاراته باز" 29 اسفندماه، "گردشگر"1 فروردین، "نبرد تایتان‌ها" 2 فروردین، "پدر" 3 فروردین، "افسانه جادوگر" 4 فروردین، "موعد مقرر" 5 فروردین، فیلم سینمایی روز 6 فروردین هنوز مشخص نشده است، "شهر" 7 فروردین، "مکانیک" 8 فروردین، فیلم سینمایی روز 9 فروردین هنوز مشخص نشده است، "اون یکی‌ها" 10 فروردین، "اسم من خان" 11 فروردین، "شبح نویسنده" 12 فرودین، فیلم سینمایی روز 13 فروردین هنوز مشخص نشده است.

*شبکه چهار:

فیلم‌های شبکه چهار سیما هر روز ساعت 18 پخش می‌شوند.

"پارک ژوراسیک1" 24 اسفندماه، "پارک ژوراسیک 2 " 25 اسفندماه، "پارک ژوراسیک 3" 26 اسفندماه، "در آغاز یک روز" 27 اسفندماه، "سرگذشت ریدیک" 28 اسفندماه، "خانه‌ای در غبار" 29 اسفندماه، "نـوع چهارم" 1 فروردین، "بی‌پولی" 2 فروردین، "نوامبر دیوانه" 3 فروردین، "اتاق فرمت" 4 فروردین، "دیوید کاپرفیلد" 5 فروردین، "آزمون" 6 فروردین، "محاکمه" 7 فروردین، "نشانی" 8 فروردین، "تیغ‌های خونین" 9 فروردین، "کنعان" 10 فروردین، "تابستانی که گذشت" 11 فروردین، "سلام ناشر محترم" 12 فروردین، "قطارسیبری" 13 فروردین.

*شبکه تهران:

"طعمه" 24 اسفندماه، "حد نهایی" 25 اسفندماه، "بازی 1" 25 اسفندماه، "بازی 2" 26 اسفندماه، "گرفتار در آتش" 27 اسفندماه، "شبح 1" 28 اسفندماه، "شبح 2" 29 اسفندماه، "نیش زنبور"1 فروردین، "فرمانده" 2 فروردین، "از دور دست طلوع" 3 فروردین، "توقف ناپذیر"4 فروردین، "پنج نقابدار به دنبال تلافی" 5 فروردین، "شکست ناپذیر" 6 فروردین، "کتونی سفید" 7 فرودین، "آتش و یخ" 8 فروردین، "مسابقه موش‌ها" 9 فروردین، "پلیس‌های اخراجی" 10 فروردین، "قاصد تندرو" 11فروردین، فیلم سینمایی 12 فروردین هنوز مشخص نشده است. "آتش بازی" 13 فروردین.

*سیمای استان‌ها:

سیمای استان‌ها هروز ساعت 13:30 یک فیلم سینمایی پخش می‌کند.

"آرام تا آرام" 29 اسفندماه، "خاطره گمشـده" 1 فروردین، "ستاره‌هـای روی زمـیـن 1" 2 فروردین، "ستاره‌های روی زمـیـن"3 فروردین، "ملاقات غیر ممکن" 4 فروردین، "شیدایی" 5 فروردین، "در میان زنان" 6 فروردین، "در میـان زنـان2 "7 فروردین، "در میان زنان 3" 8 فروردین، "در میـان زنان 4" 9 فروردین، "بغض باوه یال" شاعر قله‌های مه‌آلود 10 فرودین، "مرگ مغزی" 11 فروردین، "بهـمنا" 12 فروردین، "یک تیر و دو نشان" 13 فروردین، "کونگ فـو میمون دیوانه" 19فروردین، "معمای ارتا" 26 فروردین.