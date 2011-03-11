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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

غلامرضا کبیری چهره ماندگار کشور درگذشت

ساری - خبرگزاری مهر: غلامرضا کبیری، چهره ماندگار کشور و شاعر پیشکسوت مازندرانی در ساری درگذشت.

دانا کبیری، فرزند مرحوم غلامرضا کبیری با تایید این خبر به مهر گفت: مرحوم کبیری پیش از ظهر جمعه به واسطه کهولت سن و تحمل سالها بیماری در سن 92 سالگی درگذشت.

وی خاطر نشان کرد: مراسم تشییع پیکر مرحوم کبیری ساعت 9.5 صبح شنبه(فردا) از مقابل مسجد امام حسین(ع) خیابان 18 دی ساری به سمت گلزار شهدای ملامجدالدین ساری تشییع می شود.
 
کبیری از همه هنرمندان، ادبا، شاعران و اهالی فکر و اندیشه دعوت کرد تا در مراسم این ادیب ارزشمند حضور یابند.
 
به گزارش مهر، مرحوم کبیری که سالها چهره ماندگار کشور بوده از خود تالیفاتی نظیر، " تلاونگ تی تی، ساری شهر بی خزان من به یادگار گذاشته است.
 
این شاعر معاصر کشور که اهل خطه مازندران است توانسته تصنیف های موسیقی " خاک مهربان، هوا مشته و بهار نشونه " را برای رادیوتلویزیون ایران تهیه کند.
 
شعر نماشون و سپیده صبح دانا کبیری، فرزند مرحوم کبیری و از موسیقی دانان برجسته کشور اثر این شاعر مازندرانی است.
خبرگزاری مهر، فقدان این شاعر ادیب و فرزانه را به جامعه فرهنگی کشور تسلیت می گوید.
 
کد مطلب 1271926

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