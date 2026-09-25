«شوتینگا» موزیکال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «شوتینگا» به تهیهکنندگی امیر رحیمزاده ساخته شدهاست، و عموهای فیتیلهای پس از ۱۴ سال در کنار یکدیگر در این فیلم که از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است، حضور پیدا کردهاند.
این فیلم موزیکال و فانتزی، قصه سفری پرماجرا برای نجات «پریناز» را روایت میکند؛ سفری رازآلود که شخصیتهای داستان برای رسیدن به مقصد باید از موانع و موقعیتهای مختلف عبور کنند.
ترانهها و موسیقی، بخش مهمی از ساختار روایی و فضای «شوتینگا» را شکل دادهاند و مرتضی شفیع آهنگسازی این فیلم را برعهده داشته است.
علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی، مریم خدارحمی و با هنرمندی میرطاهر مظلومی، شهره سلطانی، سروش جمشیدی، هلیا امامی و همچنین علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، آرزو کریمیزند، اسماعیل یوسفپور و علی کوچکیان در «شوتینگا» ایفای نقش میکنند. دلوین نیکرضایی و عطرا طاوسیان نیز بهعنوان بازیگران کودک و خردسال در این فیلم حضور دارند و علی عباسی نیز با این اثر به سینما معرفی میشود.
عوامل «شوتینگا» عبارتند از تهیهکننده: امیر رحیمزاده، کارگردان: آرش معیریان، نویسنده: محمد مسلمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، آهنگساز: مرتضی شفیع، تدوین: حسن ایوبی، مجری طرح: مجید بابایی، طراح گریم: نوید فرحمرزی، طراح صحنه و دکور: رضا سلیمانی، طراح لباس: نسرین پورجوادخواه، مدیر صدابرداری: حامد شیوندی، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، جانشین تولید: آیدین تهمتن، مدیر تدارکات: سعید جعفری، مدیر برنامهریزی: مهرنوش حسینی، دستیار اول کارگردان: مهدی حاجیزاده، منشی صحنه: الناز میرزا، مدیران جلوههای بصری: امیر ولیخانی و رضا محمودیان، مدیر جلوههای میدانی: حمید رسولیان، عکاس: رضا نعمتپور، فیلمبردار و مستندپشت صحنه: محمدمهدی عسگری، طراح حرکات فرم : افسانه بخشیفرد، بازیگردان کودک: بهار داورزنی، بازیگردان حیوانات: امیر رهبر و دکوراتور: رضا رحیمی.
«شوتینگا» خود را برای شرکت در سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان آماده میکند.
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