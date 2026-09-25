به گزارش خبرنگار مهر، اعتماد مصرفکنندگان آلمانی در آستانه ماه اکتبر بیش از انتظار کاهش یافت و افزایش هزینه انرژی، چشمانداز درآمدی خانوارها و تمایل آنها به مصرف را تحت فشار قرار داد.
طبق نوشته رویترز، شاخص اعتماد مصرفکننده آلمان که توسط مؤسسه تحقیقات بازار نورنبرگ و GfK منتشر میشود، برای ماه اکتبر به منفی ۳۰.۶ واحد رسید؛ در حالی که رقم بازبینیشده ماه سپتامبر منفی ۲۶.۸ واحد بود. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز، رقم منفی ۲۷.۴ واحد را پیشبینی کرده بودند.
بیشترین افت در مؤلفه انتظارات درآمدی مشاهده شد. این شاخص با کاهش ۱۶.۷ واحدی به منفی ۱۵ واحد رسید که پایینترین سطح از آوریل ۲۰۲۶ تاکنون محسوب میشود.
رولف بورکل، مسئول تحقیقات اعتماد مصرفکننده در مؤسسه نورنبرگ، گفت بخش عمده خانوارها انتظار دارند قیمت بالای انرژی از قدرت خرید آنها بکاهد و همین موضوع باعث شده نسبت به چشمانداز درآمدی خود در ۱۲ ماه آینده محتاطتر شوند.
در مقابل، انتظارات اقتصادی اندکی بهبود یافت و برای پنجمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که نشان میدهد نگرانی اصلی خانوارها در مقطع کنونی بیشتر متوجه وضعیت درآمد و هزینههای زندگی است.
تمایل به پسانداز نیز ۶ واحد افزایش یافت و به ۲۱.۵ واحد رسید؛ بالاترین سطح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸. در همین حال، تمایل به خرید با یک واحد کاهش به منفی ۱۰.۸ رسید.
این دادهها در شرایطی منتشر شدهاند که اقتصاد آلمان در نیمه نخست سال عملکردی بهتر از انتظار داشته، اما افزایش هزینه انرژی همچنان بر چشمانداز مصرف خانوارها سایه انداخته است.
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