به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترها در سینماتک خانه هنرمندان ایران، به مستند «گلدونه، مشرحیم، صغرا و دیگران» بهکارگردانی همایون امامی اختصاص دارد.
این مستند ۵۰ دقیقهای به عنوان دومین برنامه از بسته مستندهایی درباره تئاتر ایران است که با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمیآید.
پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور محسن خیمهدوز منتقد تئاتر برگزار میشود.
مستند «گلدونه مش رحیم، صغرا و دیگران» روایتی است از زندگی و فعالیتهای اسماعیل خلج در کارگاه نمایش در محدوده سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ با تاکید بر نمایش واقعگرای شخصیتهای فرودست جامعه توسط این هنرمند.
این برنامه چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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