به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «گلدونه، مش‌رحیم، صغرا و دیگران» به‌کارگردانی همایون امامی اختصاص دارد.

این مستند ۵۰ دقیقه‌ای به عنوان دومین برنامه از بسته‌ مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران است که با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور محسن خیمه‌دوز منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

مستند «گلدونه مش رحیم، صغرا و دیگران» روایتی است از زندگی و فعالیت‌های اسماعیل خلج در کارگاه نمایش در محدوده سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ با تاکید بر نمایش واقع‌گرای شخصیت‌های فرودست جامعه توسط این هنرمند.

این برنامه چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.