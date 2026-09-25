پاسگاه پلیس راه میناب بندرعباس و نمازخانه شهدای شجره طیبه افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه طی مراسمی با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، فرمانده پلیس راه کشور و جمعی از مدیران و فرماندهان پلیس هرمزگان پاسگاه پلیس راه میناب - بندرعباس افتتاح شد.

این پاسگاه در عرصه‌ای به بزرگی ۳۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۳۰ متر مربع احداث شده است.

این پاسگاه مجهز به ۱۸۰ متر مربع پنل خورشیدی است که ۳۰ کیلو وات ساعت برق را تولید می‌کند.

اعتبار هزینه شده برای این پروژه ۴۵۰ میلیارد ریال است.

همچنین وزیر راه و شهرسازی نمازخانه بین راهی شهدای شجره طیبه را که در مجاورت این پاسگاه قرار دارد را افتتاح کرد.