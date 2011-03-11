به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ حجت الاسلام محمد جواد زمانی قبل از ظهر جمعه در نشست تخصصی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که با حضور شاعران برگزیده این جشنواره در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بررسی شعر در قالب نوحه عنوان کرد: آنچه که برای شاعران در عرصه نوحه سرایی مهم است این است که شاعران در این زمینه باید با مداحان تعاملات مستقیمی داشته باشند و مداح باید نوحه سروده شده را پیش شاعر بخواند تا مشکلات معنایی و بیانی احتمالی مرتفع شود.



شاعر آئینی سرای قمی در ادامه به برخی از مشکلات در بخش شعر نوحه اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات موجود در این بخش این است که بزرگان در این عرصه وارد میدان نشدند و بر خلاف بخش‌های دیگر همچون ترانه که بزرگان وارد شدند متأسفانه در زمینه نوحه تمایل چندانی از سوی بزرگان وجود نداشته است.



وی افزود: بدنبال عدم ورود بزرگان در این عرصه شاهد ابتذال و در دهه گذشته شاهد افول نوحه و اتفاقات ناگوار در این بخش بوده‌ایم.



این شاعر حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه باید مبانی مرثیه و نوحه تدوین شود افزود: در دیدار با رهبر معظم انقلاب ایشان عنوان کردند که بحث نوحه، بحث مهمی است که امروز وضعیت شعر و نوحه ما وضعیت خوبی ندارد و قابل مقایسه با گذشته نیست و در مواردی نیز عقب گرد داشته‌ایم.



وی با بیان اینکه سیاست گذاری‌های چندانی در این بخش نداشته‌ایم عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد عدم حمایت‌های مالی از شعرهای نوحه است و همین امر باعث شده است که جریان سازی چندانی در این بخش نداشته باشیم.



زمانی در ادامه عاشورا را دارای سه عنصر عزت و حماسه، عقلانیت و بیداری و عاطفه و احساس برشمرد و عنوان کرد: باید این سه زمینه در اشعار نوحه وجود داشته باشد و نباید تنها به جنبه حماسی بودن آن اکتفا کنیم.



وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در عرصه نوحه پیشرفت کنیم باید حمایت‌های مالی و بحث‌های تخصصی در این بخش جدی گرفته شود افزود: باید همایش‌های متعددی با موضوع نوحه و به صورت تخصصی برگزار شود و بزرگان نیز وارد این عرصه شوند و مجموعه‌های شعر در این زمینه را در اختیار جامعه قرار دهند.



این شاعر در پایان اظهار داشت: نوحه‌های امروز برخلاف گذشته یکبار مصرف است و تنها یکبار توسط مداح خوانده می‌شود و همین امر باعث شده است تا شاعران جوان استقبال کمی نسبت به آن دشته باشند.