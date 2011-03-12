عملیاتی شدن الگوی ارزیابی جامع شهرداری تهران در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، مناف هاشمی با بیان این مطلب گفت: در راستای تدابیر شهردار تهران، نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری در قالب یک الگوی علمی و با همکاری سازمان بازرسی و معاونت های ستادی در حال تدوین است ودر سال آینده پیاده سازی این نظام در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: در این چارچوب همه واحدهای اجرایی شهرداری تهران اعم از حوزه ستادی معاونتها و سازمانها و شرکتهای تابعه و مناطق 22 گانه در راستای ماموریتها و تکالیف محوله و با هدف ارزیابی میزان موفقیت در عملکرد یکساله مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: در این الگو بر اساس برنامه ها و تکالیف هر یک از واحدهای اجرایی، حیطه های اصلی موفقیت تنظیم و شاخصهای کلیدی عملکردی برای سنجش و ارزش گذاری معین خواهد شد و در نهایت با انجام فرآیند خود ارزیابی، اظهار نامه های ارزیابی عملکرد واحدها ارائه خواهد شد که با تلفیق آن با گزارشات سازمان بازرسی و نتایج نظر سنجی از شهروندان گزارش نهایی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری تهران تهیه و تدوین می شود.