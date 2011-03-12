عیدی شهرداری به شاغلان در مراکز مهارت آموزی کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سادات مشیر مشاور شهردار تهران در امور بانوان و مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه مبلغ 100 هزار تومان بن شهروند، به جز عیدی پایان سال افراد شاغل در مراکز مهارت آموزی کوثر است گفت: در حال حاضر یک هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در 61 مرکز مهارت آموزی کوثر شهرداری تهران مشغول به کار هستند که تمامی این افراد مشمول عیدی می شوند.

وی افزود: علاوه بر این عیدی، کارت یکساله رایگان برای استفاده از مترو و اتوبوس و 10 عدد کارت ورزش شهروندی نیز به منظور استفاده رایگان از اماکن ورزشی شهرداری تهران به مناسبت سال جدید بین شاغلین مراکز مهارت آموزی کوثر توزیع شده است.

به گفته مشاور شهردار تهران در امور بانوان، بهره برداران مراکز مهارت آموزی کوثر نیز به تمام شاغلین این مراکز یک برابر حقوق را به عنوان عیدی آخر سال اعطاء می کنند.

مشیرف ارتباط دوسویه با وزارت رفاه برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ویژه شاغلین مراکز مهارت آموزی کوثر را از جمله دیگر اقدامات ستاد دانست و افزود: مطابق این توافق تمام شاغلین این مراکز و فرزندانشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی قرار گرفته اند. همچنین شاغلینی که بیش از یکسال و نیم از اشتغالشان در این مراکز گذشته باشد تحت پوشش بیمه عمر نیز قرار می گیرند که به همین منظور تاکنون 215 نفر از این افراد بیمه عمر شده اند و این روند در حال انجام است.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران با اشاره به آموزش مهارتهای زندگی، مشاوره و ورزش زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز مهارت اموزی کوثر خاطرنشان کرد: این برنامه ها به منظور تقویت روحیه زنان سرپرست خانوار شاغل در دستور کار ستاد است که تاکنون مشاوره های رایگان حقوقی ، خانوادگی ،تحصیلی و آموزش های مهارت زندگی برای این بانوان انجام شده است.

به گفته مشاور شهردار تهران در امور بانوان، آموزشهای تخصصی مرتبط با شغل این افراد نیز در دستور کار ستاد توانمندسازی است به گونه ای که بهره برداران و شاغلین مراکز مهارت آموزی کوثر در سال 89 بیش از 31 هزار نفر ساعت دوره آموزشی گذرانده اند.