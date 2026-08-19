گام های جهادی برای کمک به کاهش رنج بیماران سرطانی در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: کار نیکو و جهادی را نمی توان تنها در فعالیت های عمرانی و مانند آن خلاصه کرد. گروه هایی هستند که در راستای التیام آلام بیماران و کاهش دردهای جسمی همشهریان و هم استانی های خود آستین همت بالا زده و کارهای بزرگی انجام می دهند.

نمونه این فعالیت های خیرخواهانه و جهادی را می توان در بیمارستان تخصصی درمان سرطان در شرق کشور( در استان خراسان جنوبی) دید که قدم های بزرگ خیرخواهانه و جهادی با کمک خیرین برای کمک به هزینه های درمان، خرید دارو و تأمین تجهیزات بیمارستان برداشته اند و نام آن به نام حمایت از بیماران سرطانی «ایران مهر» ثبت شده است.

هادی طالعی، مدیر بیمارستان که مسئولیت این مجموعه را نیز بر عهده دارد، اظهارکرد: گروه ما در سال مهرماه ۱۴۰۲ با تأکید با مهر و همدلی و مسئولیت اجتماعی در مهرماه ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است و در این مسیر تلاش کردیم دغدغه های بیماران را در بحث درمان، دارو و تجهیزات بیمارستان کاهش دهیم تا بیمار دغدغه و رنجی جز بیماری نداشته باشد.

راه اندازی بخش تالاسمی با کمک خیرین

طالعی تأکید کرد: تجهیزات رختشورخانه و خرید لوله، پمپ سرم، خریددستگاه بالد گاز، دستگاه تصفیه آب دیالیز، خرید پالس اکسی متر مانومتر ترالی اکسیژن، دستگاه لیبل زن، خرید دستگاه اکسیژن ساز و ... از جمله تجهیزاتی بوده است که با کمک خیرین در راستای حمایت از بیماران انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه راه اندازی بخش تالاسمی بیمارستان نیز با کمک خیرین انجام شده است، گفت: تا قبل از تجهیز رختشورخانه، بیمارستان لباس ها را برای شست و شو به بیمارستان های دیگر می برد ولی با تأمین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین امروزه این اقدام در خود بیمارستان انجام می شود.

طالعی تصریح کرد: خیر دیگری با سه میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی را برای بیمارستان خریداری کرد .

وی ادامه داد: بیماران سرطانی نباید دغدغه ای برای هزینه های درمان داشته باشند چرا که استرس برای این قبیل بیماران یک سم است و سعی کردیم از طریق خیریه با همکاری مددکاران بخشی از هزینه های بیماران نیازمند (حدود سه تا پنج میلیون تومان) را پرداخت کنیم.

کمک ۲۰۰ میلیونی یک جوان دهه هشتادی

طالعی با اشاره به برخی از خاطرات خود در انجام این کار جهادی و خیرخواهانه اظهار کرد: خاطرم هست یک شب ساعت ۱۰ شب ۲۰۰ میلیون تومان به حساب ما واریز شد، صبح پیگیری کردم و دیدم از حساب یک جوان دهه هشتادی واریز شده و تصور کردم که شاید اشتباه شده است و مثلا می خواسته ۲۰ میلیون واریز کند و یک صفر را به اشتباه بیشتر نوشته است.

وی افزود: وقتی آن جوان را پیدا کردیم، او گفت مادرم مبتلا به بیماری سرطان بوده است و بر همین اساس دوست داشتم که چنین کمکی داشته باشم.

طالعی با اشاره به نمونه‌ای از کمک‌های خیرخواهانه به بیماران سرطانی گفت: فردی به نام آقای شفیعی، فیش حج خود را برای فروش در اختیار بیمارستان قرار داد تا هزینه حاصل از آن صرف درمان بیماران سرطانی شود.

وی افزود: خانمی این فیش را خریداری کرد و پس از بازگشت از سفر حج به ما گفت که در هر مکانی از مراسم حج حضور پیدا می‌کرد، آقای شفیعی را می‌دیده است و اطمینان دارد که حج او نیز در این مسیر مورد قبول واقع شده است.

طالعی ادامه داد: این خانم نیز بخشی از هزینه‌های سفر حج و ولیمه خود را به بیمارستان اهدا کرد تا در درمان بیماران نیازمند استفاده شود.