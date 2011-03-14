میله گل سرخ؛ جشن نوروز مردمان مزار شریف

به گزارش خبرنگار مهر از افغانستان، مزار شریف نام ولایتی است در افغانستان که بنا به اعتقاد ساکنین آن، مرقد امام اول شیعیان است از این رو به آن مزارشریف می گویند و ترانه مشهور"بیا بریم به مزار ملا ممد جان"... در توصیف آن مرقد مطهر است.



برپایی جشن باستانی که از دیر زمان به میله گل سرخ در میان افغانان مشهور است به درازای تاریخ بلخ باستان قدمت دارد و از باشکوهترین مراسمهای نوروزی در افغانستان بوده که در شهر مزارشریف در شمال این کشور برگزار می‌شود. این جشن را میله گل سرخ نام نهاده‌اند، زیرا دشتهای بلخ در این فصل غرق گلسرخ می‌شود. دشت و دمن‌، کوهها و تپه‌ها، کشتزارها و باغها و حتی در و دیوار و بام خانه‌ها را گلهای سرخ شقایق در برمی گیرد.

مزار شریف، مرکز برگزاری جشن گل سرخ‌ است‌ که همه‌ساله با برافراشتن علم مبارک زیارت سخی شاه اولیا، آیینهای نوروزی آغاز می شود. هزاران نفر از سراسر افغانستان برای شرکت در این آیین ملی و دینی خود را به مزار شریف می‌رسانند. به همین دلیل، شهریان مزار در ماه‌ حوت (اسفند)، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، هتلها، رستورانها و چایخانه‌ها را برای استقبال از مهمانان آماده و پارک روضه‌، جاده‌ها و ساختمانهای پیرامون آن را تزیین و چراغانی می‌ کنند.

در شب سال نو هزاران زن و مرد، پیر و جوان‌، کودک و بزرگ در پارک روضه زیارت سخی جمع می‌شوند و شب را با خوشی و شادمانی بی صبرانه در انتظار سال نو و برافراشتن علم مبارک شاه اولیا به پایان می‌رسانند.

ساعت 9 صبح نوروز، علم مبارک مزارشاه اولیا، در حالی که با تکه سبز جدید پوشیده شده‌ در مراسم رسمی و در میان شور و هیجان هزاران نفر برافراشته می‌شود. علم مبارک که "جنده سخی" نیز نام دارد، برای تجدید بیعتی است که در خم غدیر به دستور رسول گرامی اسلام برای امامت حضرت از تمام مسلمانانی که در خم غدیر جمع شده بودند بیعت گرفته شد. در اولین لحظات سال نو پرچمی که مشهور به "جنده بالا" است در دور پرچم کلمه لااله الا الله محمد رسول الله و نام مقدس الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و در وسط آن آیه شریفه نصرمن الله و فتح قریب نوشته شده با سلیقه خاصی زینت داده شده است و با شور حال و اشتیاق خاص و هل هله مردم بالا برده می شود.

با بلند شدن علم‌، موزیک احترام نواخته می شود و توپهایی به رسم احترام شلیک می‌گردد. شمار زیادی از کبوتران سفید زیارت سخی (نام دیگر حضرت علی ) بر فراز شهر مزار شریف به پرواز درمی‌آیند. گاهی رئیس دولت یا یکی از مقامهای بلندپایه حکومت یا استاندار بلخ در مراسم حاضر می شوند و پس از سخنرانی و دعای شکر مراسم را در این مکان به پایان می رسانند.

در روز نوروز بسیاری از افرادی که دارای بیماری صعب العلاج هستند از گوشه و کنار افغانستان و حتی کشورهای همسایه‌، به امید شفایابی به شهر مزار شریف و زیارت شاه مردان رو می‌آورند و در پای علم مبارک جا می‌گیرند. بسیار دیده شده است که آنان شفا گرفته و آنگاه با احساس نیروی روحی تازهای به مقصد خویش برگشته اند.

با برافراشته شدن علم مبارک مزار سخی در روز نوروز، جشن گل سرخ تا چهل روز ادامه می‌یابد و در روز چهلم، علم مبارک پایین آورده می شود.