روش چهره به چهره بهترین تبلیغ است

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با تشریح نقش تبلیغ دینی در افشای ماهیت حق و باطل به وظایف اداره امور مبلغین اشاره کرد و گفت: همانطور که از نام "سازمان تبلیغات اسلامی" پیداست یکی از وظایف اصلی این سازمان ساماندهی و ارتقاء تبلیغ دین است و طبیعی است که لازمه این امر سر و کار داشتن با مجموعه عظیمی از خواهران و برادران مبلغ است که در قالب های مختلف تبلیغی با سازمان همکاری می نمایند.

وی با اشاره به اینکه روش "تبلیغ چهره به چهره" بهترین روش تبلیغ شناخته شده، علیرغم گسترش ارتباطات مجازی است، گفت: ما در کنار بهره وری از روش های نو و متنوع دیگر به دنبال تقویت و توسعه همین روش هستیم که در دو عرصه، برنامه های زیر بنایی در حال تعریف و برنامه ریزی است.

وی یادآور شد: در عرصه شناخت محیط تبلیغی، تنوع عرصه های نیازمند تبلیغ آنقدر زیاد است، که باید پذیرفت بدون حرکت بسوی تخصصی سازی تبلیغ در آینده به مشکل بر خواهیم خورد.

وی افزود: از عرصه های روستایی گرفته تا شهری، مدارس، دانشگاه ها، هیئت های مذهبی، جلسات خانگی همه عرصه هایی مهم و نیازمند توجه جدی است و سعی ما بر این است که ضمن حفظ اصالت و سنت در تبلیغ چهره به چهره، مبلغانی متخصص و مجهز به علوم و فنون مورد نیاز تأمین، تربیت و اعزام کنیم.

بخشی با تاکید بر لزوم تجهیز مبلغان به نیازهای روز اظهار داشت: هم اکنون در استان خراسان رضوی حدود 470 نفر مبلغ دائمی در قالب های استقرار هجرت بلند مدت، در روستاها فعال هستند که بسیار طرح موفق و کارآمدی بوده، به نحوی که به محض رفتن روحانی از روستا مردم محل بلافاصله و به شدت پیگیر حضور روحانی بعدی هستند.

وی افزود: در بحث اعزام های مقطعی و مناسبتی مثل دهه اول محرم و دهه آخر صفر و دهه فجر هم دارای برنامه مدون هستیم که باید در چشم انداز کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت به لحاظ کیفی و کمی به شاخص های تعیین شده برسیم.

وی نقش حوزه ها در عرصه تبلیغات را حیاتی خواند و گفت: رابطه ما با حوزه علمیه باید رابطه تربیت کننده و بکار گیرنده باشد ما باید نیازها را به روز به حوزه علمیه اعلام کنیم و آنها هم باید مبلغانی متناسب با نیازها تربیت و تأمین نمایند.

وی گفت: رابطه ما اکنون رابطه خوب و حسنه ای است اما معتقدیم که باید خیلی عمیق تر و صمیمی تر و با درک متقابل باشد.

وظیفه سنگین حوزه علمیه در امر پرورش مبلغ بر کسی پوشیده نیست و همانطور که در طول تاریخ از پس این مهم برآمده در آینده هم برخواهد آمد.

این کارشناس امور تبلیغی با بیان اینکه تبلیغ دینی در عرصه اینترنت و بصورت کلی تر در عرصه رسانه های امروز نیازمند متولی واحد است، تصریح کرد: فعلا تبلیغ در اینترنت از سوی خیلی ها صورت می گیرد و همگی معتقدند که به دین می خواهند خدمت کنند.

بخشی افزود: همانطور که در عرصه تبلیغ چهره به چهره با رهنمود مقام معظم رهبری "شورای تبلیغ" تشکیل شد که مطمئنم انشاء الله باعث تحول و پیشرفت تبلیغ خواهد شد باید در عرصه مجازی هم یا همین شورا موظف به پیگیری شود یا شورایی مانند همین تشکیل شود تا تکلیف را مشخص کند.

وی ادامه داد: امروز هیچ کس منکر نفوذ ارتباطات مجازی نیست و هر کس دیر بجنبد طبیعی است که عقب می ماند، این به معنی این نیست که هیچ کاری انجام نشده است، اما آنچه مهم است این که در فضای مجازی دچار سرگردانی و پراکندگی نشویم.

وی گفت: آموزش مبلغان همواره از دغدغه های اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بوده و هست و در این زمینه تاکنون کارهای بسیار خوبی مثل طرح های "تربیت خطیب عمومی" و "تربیت خطیب متخصص" و تغذیه فکری مبلغان اجرا شده یا در حال اجراست، اما یکی از بهترین و بزرگترین کارهای در دست تدوین، طرح توانمند سازی مبلغان به فن مشاوره است.

وی گفت: اهمیت این طرح آنجاست که ما روحانیونی باسواد و دارای ادبیات دینی، اخلاص و روحیه خدمت داریم که باید، در دسترس محرومترین اقشار قرار گیرند و اثر فرهنگی خود را بر مخاطب و افکار عمومی آشکار سازند.

