تبلیغ چهره به چهره مؤثرترین روش ترویج جلسات خانگی قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین سلیمانی در چهاردهمین همایش سراسری مسئولان جامعه قرآنی عصر با بیان اینکه ما در کارهای فرهنگی آمار درستی نداریم، گفت: اگر ندانیم چه چیزهایی داریم و داشتههای ما چه کیفیتی دارند نمیتوانیم کار فرهنگی انجام دهیم در حالی که ما فناوری و ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار داریم و به راحتی با طراحی یک فرم میشود این آمار را بدست آورد.
وی آمار واقعی و دقیق را ستون فقرات کارهای فرهنگی دانست و افزود: اگر ما آمار نداشته باشیم نمیتوانیم برای رسیدن به هدف که راه اندازی یک میلیون جلسه خانگی قرآن است تلاش کنیم.
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با بیان اینکه ما تجربههای مختلفی از دعوت کردن مردم به یک پویش یا فعالیت جمعی داشته ایم، گفت: تبلیغ چهره به چهره تأثیرگذرترین روش برای جذب افراد به یک فعالیت جمعی است زیرا نمیشود فقط با تبلیغ رسانهای افراد را تشویق به شرکت در یک فعالیت اجتماعی کرد.
وی ابراز داشت: ما اگر در کل کشور ۱۰ هزار ستاره ساز داشته باشیم و هر ستاره ساز بتواند در ماه یک نفر را دعوت کند در نزدیک به سه سال میتوانیم این یک میلیون جلسه خانگی را محقق کنیم.
سلیمانی با بیان اینکه باید به فکر ساماندهی ستاره سازهای خود باشیم گفت: سادهترین کاری که میتوان انجام داد ایجاد یک گروه در شبکههای اجتماعی و عضو کردن ستاره سازهای خود در آن است تا بتوانیم افراد زیر جموعه خود را ساماندهی کنیم.
وی گفت: بعد از ساماندهی ستاره سازها باید راهکارهای پربازده را به آنان ارائه و تجربیات خود در این زمینه را منتقل کنیم و در ادامه با کمکهای معنوی، فکری و محتوایی آنان را حمایت کنیم تا بتوانیم در این مسیر موفق عمل کنیم.
گفتنی است، چهاردهمین گردهمایی سراسری مسئولان جوامع قرآنی عصر با عنوان «محله قرآنی ۱۰» با هدف بررسی و تحلیل فعالیتهای شش ماه اول سال ۱۴۰۴ با محوریت عملیات قرآنی ماه مبارک رمضان، عملیات همت قرآنیان، عملیات قرآنی اربعین و سایر فعالیتها و برنامه ریزی عملیاتهای قرآنی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴ و ماههای رجب، شعبان و رمضان برگزار شد.
نظر شما