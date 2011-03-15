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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

ماهیت حکومت نبوی بررسی شد

ماهیت حکومت نبوی بررسی شد

کتاب "ماهیت حکومت نبوی" نوشته محمدصادق مزینانی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ به پرسشها و شبهه‌هایی است که به وسیله مخالفان حکومت دینی در داخل و خارج کشور طرح می‌شود.

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. "ماهیت حکومت نبوی"، "نصیحت و خیرخواهی، از حقوق متقابل دولت و مردم"،" معیارهای گزینش کارگزاران در حکومت نبوی"، "روش‌های تربیت سیاسی کارگزاران" عناوین بخشهای مختلف کتاب هستند .
 
مباحثی چون ویژگیهای ناصحان، حق و تکلیف، حدود و مرزهای نصیحت، حقوق ناصحان، عوامل غفلت از نصیحت و خیرخواهی در بخشهای مختلف کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند .
 
در این کتاب با استناد به سیره پیامبر(ص) و علی(ع) نشان داده است که آن بزرگواران تنها به واگذاری مسئولیت اکتفا نکرده، بلکه برای شایسته ماندن آنان، ساز و کارهایی را نیز به کار می‌گرفتند، ساز و کارهایی که قوه عقلانی آنان را رشد می‌داد و سبب نظارت بیشتر آنان بر خویش می‌شد.
 
نمایه ای از آیات، روایات، اعلام و اصطلاحات و موضوعات در پایان کتاب آمده است .

چاپ نخست کتاب "ماهیت حکومت نبوی" در 1500 نسخه و 356 صفحه منتشر شده است .
کد مطلب 1274717

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