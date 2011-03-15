اطفای حریق انبار سوخت نیروگاه فوکوشیما/ پس لرزه 6 ریشتری در هونشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به نقل از مقامات ارشد ژاپنی نوشت: آتش سوزی در انبار سوخت رآکتور شماره 4 نیروگاه هسته ای فوکوشیما خاموش شده است.

در بیانیه قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که مقامات ژاپنی آژانس را مطلع کردند مخزن انبار سوخت رآکتور شماره 4 نیروگاه هسته ای فوکوشیما آتش گرفته و مواد رادیواکتیو در فضا منتشر شده اند.

مقامات ژاپنی پیش از این اعلام کرده بودند که این احتمال وجود دارد تا آتش سوزی به انفجار هیدروژنی منجر شود.

خبر دیگر اینکه زمین لرزه ای به قدرت 6 ریشتر ساعت 5:49 دقیقه بعد از ظهر سواحل شرقی هونشو را لرزاند.

خبر دیگر اینکه وزیر خارجه فرانسه در دیدار با اعضای گروه 8 گفت: تهدید رآکتور هسته ای نیروگاه فوکوشیما بسیار خطرناک است.

همچنین الجزیره لحظاتی قبل اعلام کرد که میزان تشعشعات هسته ای در شهر مایباشی در شمال توکیو10 برابر بیشتر از حد استاندارد است.