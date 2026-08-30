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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیروهای مسلح دچار اشتباه محاسباتی است

دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیروهای مسلح دچار اشتباه محاسباتی است

رشت- فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر استواری، پویایی و اقتدار رزمندگان این نیرو گفت: دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه محاسباتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت، با تأکید بر تداوم راه شهدا و استواری کارکنان این نیرو در انجام مأموریت‌ها گفت: دشمن اگر تصور می‌کند با شهادت تعدادی از فرزندان ملت ایران و کارکنان نیروی دریایی، این نیرو از حرکت بازمی‌ایستد، سخت در اشتباه است؛ چرا که نیروی دریایی با خون شهدا، راه خود را با اقتدار و استحکام بیشتری ادامه خواهد داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به مسئولیت همرزمان و ادامه‌دهندگان راه شهدا تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که راهی را که شهدا با ایثار و جانفشانی خود پیمودند، با قدرت و استقامت ادامه دهیم و اجازه ندهیم پرچمی که آنان با خون خود برافراشته‌اند، بر زمین بماند.

امیر دریادار ایرانی، تاکید کرد: دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه محاسباتی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه پرچم پرافتخار شهدا باید به نسل‌های آینده سپرده شود، گفت: پرچمی که شهدا به دست ما سپرده‌اند، باید با قدرت، عزت و سربلندی حفظ شود و به نسل‌های آینده انتقال یابد؛ چرا که راه عزت و استقلال ایران اسلامی با ایثار، مقاومت و ایستادگی فرزندان این ملت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: امروز نیروی دریایی زنده، پویا و مقتدر ایستاده است و کارکنان آن با همان روحیه‌ای که شهدا داشتند، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند و از هیچ تلاشی، برای دفاع از ایران عزیز و تأمین و حفظ امنیت ملت بزرگ ایران، دریغ نخواهند کرد.

کد مطلب 6932175

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