به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندان ایسلند با اختلافی اندک به از سرگیری مذاکرات عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند؛ نتیجه‌ای که ضربه‌ای به تلاش بروکسل برای جذب یک عضو ثروتمند و راهبردی در شمال اروپا محسوب می‌شود.

روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «ایسلند در همه‌پرسی، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را رد کرد» نوشت که بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی رسانه عمومی ایسلند، شمارش آرا نشان می‌دهد مخالفان از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا پیروز شده‌اند.

با شمارش تقریباً تمامی آرا، ۵۲.۵ درصد رأی‌دهندگان با از سرگیری مذاکرات مخالفت کردند و ۴۷.۵ درصد موافق آن بودند. تنها شمار اندکی از آرا در یکی از شش حوزه انتخاباتی باقی مانده بود؛ حوزه‌ای که نتایج آن نیز به سود مخالفان بوده و احتمال تغییر نتیجه نهایی بسیار اندک ارزیابی می‌شد.

دولت ایسلند پیش از همه‌پرسی، رأی‌گیری را فرصتی تعیین‌کننده برای مشخص‌کردن مسیر آینده کشور در قبال اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. «کریسترون فروستادوتیر»، نخست‌وزیر ایسلند که در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری از گزینه موافق حمایت کرده بود، پس از مشخص‌شدن نتیجه ابراز امیدواری کرد که این رأی‌گیری موجب دو قطبی‌شدن جامعه نشود.

او گفت بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، درباره پیامدهای عضویت در اتحادیه اروپا برای کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی نگرانی دارند و دولت این دغدغه‌ها را در مذاکرات احتمالی مدنظر قرار می‌داد.

حامیان از سرگیری مذاکرات استدلال می‌کردند که نزدیک‌ترشدن به اتحادیه اروپا می‌تواند به کاهش نرخ‌های بالای بهره و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و در شرایط افزایش ناامنی‌های ژئوپلیتیکی، امنیت بیشتری برای ایسلند فراهم آورد. آنان به جنگ اوکراین و مواضع «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره گرینلند نیز اشاره می‌کردند.

در مقابل، مخالفان هشدار می‌دادند که عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند حاکمیت ملی ایسلند و کنترل این کشور بر آب‌های ماهیگیری را تضعیف کند. مسائل مربوط به کشاورزی و شیلات در این کشور اهمیت اقتصادی و هویتی ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از مخالفت‌ها نیز از همین نگرانی‌ها ناشی می‌شد.

ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹، در پی بحران مالی که اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده بود، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. مذاکرات در سال ۲۰۱۳ و در دوره یک دولت مخالف اتحادیه اروپا متوقف شد. تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، از جنگ در خاورمیانه گرفته تا تعرفه‌های وارداتی آمریکا، بار دیگر بحث عضویت در اتحادیه اروپا را به یکی از موضوعات مهم سیاسی در ایسلند تبدیل کرده بود.

این رأی‌گیری در شرایطی برگزار شد که اتحادیه اروپا امیدوار بود با پیوستن ایسلند، یک عضو ثروتمند و دارای موقعیت راهبردی در منطقه قطب شمال را به جمع اعضای خود اضافه کند؛ اما نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد که مردم ایسلند در شرایط کنونی حاضر نیستند روند مذاکرات عضویت را از سر بگیرند.