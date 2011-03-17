ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری آموزشکده‌‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، گفت: آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را همان طور که هست حفظ می‌کنیم و هیچگونه تغییری در آن نمی‌دهیم و تصمیم بر این است که این آموزشکده‌ها و دانشکده‌ها به طور یکجا به صورتی که موجود است باقی بماند و طبق برنامه‌ای که در سال 90 پیشنهاد می‌کنیم این مجموعه را تحت پوشش وزارت علوم شکل خواهیم داد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره جزئیات تصمیم گیری برای آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای گفت: سعی می‌کنیم آموزشکده‌ها و دانشکده‌هایی که تک جنسیتی هستند باقی بمانند و استقبال هم می‌کنیم. آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای که بزرگتر هستند در قالب خودشان حفظ می‌شوند و آنهایی که در شهرستان‌ها در قالب واحدهای کوچکتر فعالیت می کند تجمیع می‌کنیم.

وی تعداد آموزشکده‌ها و دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای را 160 واحد در کل کشور خواند و گفت: دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای دارای امکانات بسیار خوبی هستند این طور نیست که آنها روی زمین مانده باشند بلکه آموزش و پرورش تا کنون آنها را اداره کرده است اما با توجه به اینکه آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای دارای امکانات زیربنایی و تجهیزات خیلی قوی هستند وزارت علوم از پیشنهاد قرارگیری آنها تحت پوشش این وزارتخانه استقبال کرد.