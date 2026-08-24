به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در شرایطی آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا می‌شود که پس از یک لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نه‌چندان موفق، حالا با بازگشت امین اسماعیل‌نژاد و تغییر مهم در ترکیب خود، به دنبال شروعی دوباره است. امین اسماعیل‌نژاد که به دلیل مصدومیت مدتی از تیم ملی دور بود و آخرین بار در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ برای ایران به میدان رفت، حالا پس از پشت سر گذاشتن یک سال سخت بار دیگر به جمع ملی‌پوشان بازگشته است. او در این بازگشت تنها یک بازیکن باتجربه نیست و با تصمیم روبرتو پیاتزا، بازوبند کاپیتانی تیم ملی را نیز بر بازو خواهد بست.

بازگشت او در شرایطی رقم خورده که تیم ملی ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نتوانست انتظارات را برآورده کند و حالا قهرمانی آسیا فرصت مهمی برای جبران و بازسازی اعتماد به تیم است. ایران در این رقابت‌ها علاوه بر دفاع از جایگاه خود در والیبال قاره، اهداف مهم‌تری را دنبال می‌کند و آن هم در صورت قهرمانی در این مسابقات مهم می‌تواند به سهمیه المپیک لس آنجلس برسد.

در همین راستا، صفحه رسمی Volleyball World نیز با انتشار پوستری از اسماعیل‌نژاد با عنوان «امین هدایت را به دست می‌گیرد» به بازگشت او واکنش نشان داده است. این صفحه با اشاره به اینکه اسماعیل‌نژاد آخرین بار در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ به میدان رفته، حضور دوباره او در رقابت‌های قاره‌ای را با نقش جدیدش به عنوان کاپیتان ایران مورد توجه قرار داده است.

قهرمانی آسیا برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این مسابقات در مسیر انتخابی المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ قرار دارد و نتیجه آن می‌تواند نقش مهمی در مسیر المپیکی والیبال ایران داشته باشد. به همین دلیل، بازگشت یکی از مهره‌های کلیدی سال‌های اخیر در کنار سپردن مسئولیت کاپیتانی به او، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات ایران برای این رقابت‌ها باشد.

اسماعیل‌نژاد حالا در بازگشت خود باید تیمی را رهبری کند که پس از یک دوره دشوار در لیگ ملت‌ها، برای رسیدن به یک هدف بزرگ‌تر وارد مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد؛ جایی که کاپیتان جدید ایران نه‌تنها باید بار امتیازگیری، بلکه مسئولیت برگرداندن تیم به مسیر موفقیت را هم برعهده دارد.