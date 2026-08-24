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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

ایوانکی در مسیر توسعه صنعتی؛ کارخانه فولاد آلیاژی افتتاح شد

ایوانکی در مسیر توسعه صنعتی؛ کارخانه فولاد آلیاژی افتتاح شد

ایوانکی- کارخانه تولید فولاد آلیاژی ایوانکی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سومین روز هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه و در آغاز سومین روز از هفته دولت به استان سمنان سفر کرد.

وی پس از استقبال رسمی مسئولان استان سمنان و حضور در گلزار شهدای ایوانکی، راهی شهرک صنعتی این شهر شد تا در مراسم افتتاح یک طرح صنعتی حضور یابد.

انصاری در نخستین برنامه رسمی سفر خود به استان سمنان، کارخانه تولید فولاد آلیاژی را در شهرک صنعتی ایوانکی افتتاح کرد.

بر اساس اعلام مسئولان استان سمنان، برای راه‌اندازی این کارخانه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

این واحد صنعتی با هدف تولید فولاد آلیاژی فعالیت خواهد کرد؛ محصولی که در صنایع مختلف، از جمله صنعت خودروسازی، کاربرد دارد.

فولاد آلیاژی از ترکیب آهن با عناصری مانند کربن، کروم، نیکل و منگنز تولید می‌شود و در ساخت ابزارها، فنرها و قطعات خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین حوزه‌های مصرف این نوع فولاد نیز می‌توان به صنایع خودروسازی اشاره کرد.

کد مطلب 6925699

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