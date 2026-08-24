ارائه بیش از ۱۶۲ هزار خدمت امدادی توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به عملکرد شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در مردادماه اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۹۰۶ مورد حادثه در سامانه امداد و نجات به ثبت رسید و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر ۳ هزار و ۵۱۴ نفر/خدمت به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: طی این مدت یک‌هزار و ۸۵۹ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۲۹ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین ۱۹۴ مورد عملیات نجات فنی، ۱۲۹ مورد رهاسازی، ۱۱۰ مورد اسکان اضطراری و ۲۲۰ مورد انتقال به مناطق امن انجام شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در مردادماه ۶۴۹ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند و ۱۲۴ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیلاب توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

کبادی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری گفت: در این بخش نیز در مجموع ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ نفر/خدمت ارائه شد که شامل ۴۶۰ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۴۹ هزار و ۱۱ مورد درمان سرپایی، ۸۷ هزار و ۳۳۲ مورد اسکان اضطراری و ۲۱ هزار و ۸۹۷ مورد دریافت اقلام بوده است.

وی درباره اقلام امدادی توزیع‌شده در حوادث مردادماه نیز بیان کرد: ۲۸ دستگاه چادر امدادی، ۱۴۹ بسته غذایی، ۲۶۴ تخته پتو، ۱۶۰ کیلوگرم نایلون، ۱۲۲ تخته موکت، ۳۴ قوطی کنسرو، ۹ شعله وسایل گرمایشی و خوراک‌پزی و چهار ست بهداشتی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

بیشترین حوادث در مازندران، گلستان و اصفهان

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به پراکندگی حوادث در استان‌های کشور گفت: بیشترین حوادث ثبت‌شده در مردادماه مربوط به استان‌های مازندران با ۳۴۵ حادثه، گلستان با ۲۵۱ حادثه و اصفهان با ۲۰۹ حادثه بوده است.

وی افزود: در بخش تعداد حادثه‌دیدگان نیز مازندران با ۴۶۶ نفر، گلستان با ۴۴۵ نفر و اصفهان با ۴۳۱ نفر در رتبه‌های نخست قرار داشتند.

کبادی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقال‌یافته به مراکز درمانی نیز در استان‌های مازندران با ۲۹۷ نفر، گلستان با ۲۳۲ نفر و گیلان با ۱۵۰ نفر ثبت شده است. همچنین بیشترین خدمات درمان سرپایی در استان‌های اصفهان با ۵۴ نفر، مازندران با ۳۱ نفر و گیلان با ۲۲ نفر ارائه شده است.

وی درباره عملیات نجات فنی نیز گفت: بیشترین موارد نجات فنی در استان‌های کرمان با ۳۲ نفر و کرمانشاه با ۱۵ نفر به ثبت رسیده است.

ثبت نزدیک به ۲ هزار حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی مردادماه اظهار کرد: در این ماه یک‌هزار و ۹۹۵ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور توسط جمعیت هلال‌احمر ثبت شد که در پی آن یک‌هزار و ۴۴۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۴۱ مصدوم نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

کبادی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های گلستان با ۱۹۸ حادثه، مازندران با ۱۸۴ حادثه و اصفهان با ۱۷۳ حادثه گزارش شده است. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به گلستان با ۱۹۵ نفر، مازندران با ۱۸۹ نفر و گیلان با ۱۱۷ نفر بوده است.

وی با اشاره به حوادث کوهستان گفت: در مردادماه ۱۶۹ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوست که طی آن ۲۴۳ نفر دچار حادثه شدند و ۱۳۰ نفر نیز مصدوم شدند.

کبادی ادامه داد: بیشترین حوادث کوهستان در استان تهران با ۱۷ مورد، البرز و مازندران هرکدام با ۱۵ مورد و اردبیل با ۱۴ مورد ثبت شد. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان این حوادث مربوط به اردبیل با ۳۹ نفر، خراسان رضوی با ۲۵ نفر و تهران با ۲۰ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در پایان درباره حوادث جوی ـ اقلیمی مردادماه گفت: در این ماه ۵۸ مورد حادثه جوی ـ اقلیمی در کشور به ثبت رسید که در جریان آن ۶۸۳ نفر حادثه‌دیده شدند و به ۵۴۷ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی ارائه شد.

وی افزود: بیشترین حوادث جوی ـ اقلیمی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰ حادثه، مازندران با ۹ حادثه و فارس با ۷ حادثه ثبت شد و بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان نیز مربوط به سیستان و بلوچستان با ۲۰۶ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۶ نفر و فارس با ۱۲۸ نفر بود.