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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۸

ارائه بیش از ۱۶۲ هزار خدمت امدادی توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر

ارائه بیش از ۱۶۲ هزار خدمت امدادی توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از ارائه بیش‌از ۱۶۲ هزار خدمت امدادی توسط نیروهای عملیاتی واکنش سریع این جمعیت به هموطنان در مردادماه سال‌جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به عملکرد شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در مردادماه اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۹۰۶ مورد حادثه در سامانه امداد و نجات به ثبت رسید و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر ۳ هزار و ۵۱۴ نفر/خدمت به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: طی این مدت یک‌هزار و ۸۵۹ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۲۹ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین ۱۹۴ مورد عملیات نجات فنی، ۱۲۹ مورد رهاسازی، ۱۱۰ مورد اسکان اضطراری و ۲۲۰ مورد انتقال به مناطق امن انجام شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در مردادماه ۶۴۹ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند و ۱۲۴ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیلاب توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

کبادی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری گفت: در این بخش نیز در مجموع ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ نفر/خدمت ارائه شد که شامل ۴۶۰ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۴۹ هزار و ۱۱ مورد درمان سرپایی، ۸۷ هزار و ۳۳۲ مورد اسکان اضطراری و ۲۱ هزار و ۸۹۷ مورد دریافت اقلام بوده است.

وی درباره اقلام امدادی توزیع‌شده در حوادث مردادماه نیز بیان کرد: ۲۸ دستگاه چادر امدادی، ۱۴۹ بسته غذایی، ۲۶۴ تخته پتو، ۱۶۰ کیلوگرم نایلون، ۱۲۲ تخته موکت، ۳۴ قوطی کنسرو، ۹ شعله وسایل گرمایشی و خوراک‌پزی و چهار ست بهداشتی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

بیشترین حوادث در مازندران، گلستان و اصفهان

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به پراکندگی حوادث در استان‌های کشور گفت: بیشترین حوادث ثبت‌شده در مردادماه مربوط به استان‌های مازندران با ۳۴۵ حادثه، گلستان با ۲۵۱ حادثه و اصفهان با ۲۰۹ حادثه بوده است.

وی افزود: در بخش تعداد حادثه‌دیدگان نیز مازندران با ۴۶۶ نفر، گلستان با ۴۴۵ نفر و اصفهان با ۴۳۱ نفر در رتبه‌های نخست قرار داشتند.

کبادی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقال‌یافته به مراکز درمانی نیز در استان‌های مازندران با ۲۹۷ نفر، گلستان با ۲۳۲ نفر و گیلان با ۱۵۰ نفر ثبت شده است. همچنین بیشترین خدمات درمان سرپایی در استان‌های اصفهان با ۵۴ نفر، مازندران با ۳۱ نفر و گیلان با ۲۲ نفر ارائه شده است.

وی درباره عملیات نجات فنی نیز گفت: بیشترین موارد نجات فنی در استان‌های کرمان با ۳۲ نفر و کرمانشاه با ۱۵ نفر به ثبت رسیده است.

ثبت نزدیک به ۲ هزار حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی مردادماه اظهار کرد: در این ماه یک‌هزار و ۹۹۵ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور توسط جمعیت هلال‌احمر ثبت شد که در پی آن یک‌هزار و ۴۴۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۴۱ مصدوم نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

کبادی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های گلستان با ۱۹۸ حادثه، مازندران با ۱۸۴ حادثه و اصفهان با ۱۷۳ حادثه گزارش شده است. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به گلستان با ۱۹۵ نفر، مازندران با ۱۸۹ نفر و گیلان با ۱۱۷ نفر بوده است.

وی با اشاره به حوادث کوهستان گفت: در مردادماه ۱۶۹ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوست که طی آن ۲۴۳ نفر دچار حادثه شدند و ۱۳۰ نفر نیز مصدوم شدند.

کبادی ادامه داد: بیشترین حوادث کوهستان در استان تهران با ۱۷ مورد، البرز و مازندران هرکدام با ۱۵ مورد و اردبیل با ۱۴ مورد ثبت شد. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان این حوادث مربوط به اردبیل با ۳۹ نفر، خراسان رضوی با ۲۵ نفر و تهران با ۲۰ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در پایان درباره حوادث جوی ـ اقلیمی مردادماه گفت: در این ماه ۵۸ مورد حادثه جوی ـ اقلیمی در کشور به ثبت رسید که در جریان آن ۶۸۳ نفر حادثه‌دیده شدند و به ۵۴۷ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی ارائه شد.

وی افزود: بیشترین حوادث جوی ـ اقلیمی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰ حادثه، مازندران با ۹ حادثه و فارس با ۷ حادثه ثبت شد و بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان نیز مربوط به سیستان و بلوچستان با ۲۰۶ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۶ نفر و فارس با ۱۲۸ نفر بود.

کد مطلب 6925686
محدثه رمضانعلی

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