وزیر آموزش و پرورش: تبیین دستاوردهای دولت از اهداف سفر به گیلان است

علیرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در گیلان در هفته دولت اظهار کرد: وقتی یکی از اعضای هیئت دولت در هفته دولت به یک استان سفر میکند، یکی از اهداف اصلی این سفر، عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان استان و ابلاغ سلام رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به استاندار، فرمانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: مدیران و مسئولان استان گیلان در یک سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشتهاند و در این شرایط، خدمات مورد نیاز مردم را به بهترین شکل ممکن فراهم کردهاند که جای تقدیر و خداقوت دارد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در کنار این هدف اصلی، برنامههای دیگری نیز در این سفر دنبال میشود که از جمله آنها میتوان به بزرگداشت شهدای دولت، بازدید از پروژهها و برنامههای مختلف و حضور در جلسات مرتبط با مسائل استان اشاره کرد.
کاظمی با اشاره به حوزه تخصصی خود در آموزش و پرورش گفت: در جریان این سفر تلاش میکنیم مسائل و چالشهای آموزش و پرورش استان را از نزدیک بشنویم و تا جایی که امکان دارد برای کاهش مشکلات و رفع چالشهای این حوزه کمک کنیم.
وی تبیین دستاوردهای دولت را یکی دیگر از اهداف سفر خود به گیلان عنوان کرد و افزود: به عنوان نماینده هیئت دولت در این سفر، وظیفه داریم بخشی از دستاوردها و اقدامات دولت را برای مردم و مسئولان استان تبیین کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدواریم مجموعه برنامههای هفته دولت و سفرهای اعضای هیئت دولت به استانها، زمینهای برای تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و شناسایی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم باشد.
نظر شما