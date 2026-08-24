عدم ورود «نایب قهرمان» به فصل جدید لیگ بسکتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال به منظور برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر زنان، از باشگاه ها خواسته تا آمادگی رسمی خود را به این سازمان اعلام کنند.

تاکنون استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی همراه با گروه بهمن، نفت آبادان، باتسام مشهد و گاز تهران آمادگی خود را به این سازمان اعلام کرده اند اما آکادمی سحر اقدامی در این زمینه نداشته است.

آکادمی سحر فصل گذشته به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقات شد اما در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد. فصل گذشته لیگ بسکتبال زنان در حالی به پایان رسید که فینال مسابقات تحت الشعاع جنگ قرار داشت طوریکه بعد از برگزاری اولین دیدار فینال میان آکادمی سحر و استقلال (۸ اسفند)، پیگیری مسابقات به خاطر جنگ به حالت تعلیق در آمد.

بعد از آتش بس ۱۸ اردیبهشت به عنوان زمان دیدار دوم فینال تعیین شد اما آکادمی سحر از حضور در آن بازی و رویارویی دوباره با استقلال امتناع کرد و اینگونه استقلال که در اولین بازی موفق به کسب برتری شده بود، به عنوان قهرمانی دست یافت و آکادمی سحر نایب قهرمان شد.

برگزاری دیدار دوم فینال مورد رضایت آکادمی سحر نبود و شاید این تیم به همین دلیل تاکنون اقدامی برای حضور دوباره در لیگ بسکتبال زنان نداشته است.