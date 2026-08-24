سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی برای پروژه های هفته دولت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز دوشنبه در مراسمی با حضور مدیران، مسئولان و اصحاب رسانه در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت آغاز هفته دولت، بر اهمیت الگوسازی از سیره شهدا و ضرورت پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری و استانی تأکید کرد.
کرمی با اشاره به پیوند میان مدیریت جهادی و آرمانهای شهدا، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد شهدای والامقام، بهویژه شهدای دولت رجایی، بهترین الگو برای خط مشی مدیران در نظام جمهوری اسلامی است. مدیریت جهادی، سادهزیستی و خدمت بیمنت، مولفههایی هستند که نام یک مدیر را در ذهن مردم ماندگار میکنند.
استاندار ایلام با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین عملکرد دولت، خواستار آن شد که مدیران با استفاده از ظرفیت رسانهها، از «رسانهگریز بودن» پرهیز کرده و اقدامات خود را با شفافیت به اطلاع مردم برسانند.
وی افزود: امروز دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و فاصله میان مردم و حاکمیت است؛ لذا گزارشگری صحیح و ارائه عملکرد واقعی، بهترین راه برای مقابله با این پروژه دشمن و ایجاد امید در جامعه است.
کرمی از آمار پروژههای بهرهبرداری در هفته دولت خبر داد و گفت: در این هفته، ۲۷۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان در استان ایلام به بهرهبرداری یا کلنگزنی میرسد. از این میان، ۲۶۲ پروژه عمرانی هستند که شامل ۱۹۷ پروژه بهرهبرداری و ۶۵ پروژه آغاز فعالیت جدید است. این پروژهها موجب اشتغالزایی مستقیم برای ۱۰۳ نفر و غیرمستقیم برای حدود ۴۰۰ نفر خواهند شد.
استاندار ایلام با اشاره به تدوین سند توسعه استان با همکاری دانشگاهها و سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: هدف ما توسعه بر پایه علم و دانش است. ما بر توسعه متوازن در تمامی شهرستانها تأکید داریم و برخلاف مدلهای قدیمی، به دنبال توسعه تکنقطهای نیستیم؛ بلکه ایلام را یک استان واحد و یکپارچه میبینیم.
وی همچنین از برنامههای جدید برای جذب سرمایهگذار در بخشهای مرزی و کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای توسعه اقتصاد کشاورزی، تفاهمنامهای برای مدیریت ۴۰۰۰ هکتار نخلستان با ارزش افزوده بالا در مناطق مرزی استان منعقد شده که میتواند ظرفیتهای گردشگری و تولیدی منطقه را متحول کند.
در پایان، کرمی از رسانهها خواست تا با استفاده از ظرفیتهای دیداری و شنیداری، اقدامات دستگاههای اجرایی را تبیین کنند تا فاصله میان مردم و حاکمیت کاهش یافته و امید در جامعه تقویت شود.
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