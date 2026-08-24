کاظمی: مسیر جذب نیرو در آموزش و پرورش آزمون است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در جریان سفر به گیلان و در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های دولت در هفته دولت اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که در هفته دولت مأموریت سفر به گیلان برای ما فراهم شد و در کنار برنامه‌های مختلف، فرصتی برای حضور در این استان و دیدار با مسئولان و مردم فراهم شده است.

وی ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و مسئولان استان گیلان افزود: از استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان که در شرایط سخت یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سفرهای استانی در هفته دولت رویکرد متفاوتی نسبت به سفرهای معمول دستگاه‌های اجرایی دارد، گفت: در این سفر علاوه بر حضور در برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی استان، دو مأموریت اصلی را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها گرامیداشت شهدای دولت و دیگری تبیین دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش‌های مختلف، به ویژه نظام تعلیم و تربیت است.

۱۳ هزار دولتمرد شهید؛ یک هیئت دولت کامل در میان شهدا

کاظمی با اشاره به تشکیل ستاد گرامیداشت دولتمردان شهید در کشور بیان کرد: در شرایط سخت جنگی، بخشی از برنامه‌های مرتبط با معرفی و تبیین نقش دولتمردان شهید مورد غفلت قرار گرفت و یکی از مأموریت‌های ما در هفته دولت، توجه ویژه به این موضوع است.

وی افزود: وقتی آمار شهدای دولت را بررسی می‌کنیم، اعداد قابل توجه و تأمل‌برانگیزی وجود دارد؛ نزدیک به ۱۳ هزار دولتمرد شهید داریم و حتی یک هیئت دولت کامل به شهادت رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دشمن همواره تلاش می‌کند شکافی میان دولت و ملت ایجاد کند و این تصور غلط را به وجود آورد که دولتمردان مسیر متفاوتی از مردم دارند، در حالی که دولتمردان در بسیاری از مقاطع از نخستین گروه‌هایی بودند که در جنگ به شهادت رسیدند و در اداره جنگ و اداره کشور نیز نقش مهمی ایفا کردند.

تبیین دستاوردهای دولت در آموزش و پرورش

کاظمی یکی دیگر از مأموریت‌های سفر خود به گیلان را تبیین دستاوردهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که دستاوردهای دولت در آن باید برای مردم و جامعه تعلیم و تربیت تبیین شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم و از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت و مدیران آموزش و پرورش تشکر می‌کنم که آمادگی کامل دارند تا ان‌شاءالله سال تحصیلی جدید به صورت حضوری، آرام، کم‌دغدغه و با کمترین مشکل آغاز شود.

آخرین وضعیت جذب مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای نهضتی

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای نهضتی و نیروهای دارای سابقه خدمت طولانی در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش گفت: موضوع جذب این نیروها همواره مطرح بوده و در قانون نیز برای برخی گروه‌ها و اقشاری که برای ما عزیز هستند و در مجموعه‌ های وابسته به آموزش و پرورش در بخش‌های غیررسمی زحمات زیادی کشیده‌اند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

کاظمی تأکید کرد: با این حال، مسیر جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق آزمون است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سابقه طولانی فعالیت در پیش‌دبستانی یا مجموعه‌های غیررسمی، به خودی خود تعهد استخدامی برای دولت ایجاد می‌کند، گفت: اینکه فردی برای مثال چندین سال در یک پیش‌دبستانی غیردولتی یا به شکل دیگری در مجموعه آموزش و پرورش فعالیت کرده باشد، به این معنا نیست که دولت تعهد استخدامی نسبت به وی دارد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: قانون مجلس در زمینه استخدام و نحوه جذب نیرو تعیین‌کننده است و امتیازات پیش‌بینی شده نیز در چارچوب همین قوانین اعمال خواهد شد.

کاظمی در پایان با اشاره به تلاش مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تمام تلاش ما این است که سال تحصیلی پیش‌رو با آرامش و آمادگی کامل آغاز شود و دانش‌آموزان و معلمان سالی کم‌دغدغه را تجربه کنند.