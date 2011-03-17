12 هزار معاینه پزشکی زائران ایرانی در مکه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضا طباطبایی اظهار داشت: حدود چهار هزار و 500 مورد خدمات پرستاری نیز به زایران ایرانی دوره جدید عمره در درمانگاه های مکه ارایه شده است.



طباطبایی خاطرنشان کرد: حدود 56 نفر از بیماران به بیمارستان های عربستان سعودی در مکه انتقال یافته است و 201 بیمار دیالیزی نیز در بیمارستانهای این شهر، دیالیز شده اند.



وی اظهار داشت: در این مدت، 45 مورد بازدید بهداشتی از هتل های محل استقرار زایران ایرانی و آشپزخانه ها صورت گرفته و نتایج این بازدیدها در قالب گزارش های کارشناسان به ستاد حج و زیارت مستقر در مکه منتقل شده است.



معاون بهداشت و درمان مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون بیمار اعزامی به ایران وجود نداشته است، افزود: سرماخوردگی و گرفتاری های تنفسی، علت اصلی مراجعه زایران ایرانی به درمانگاه های این مرکز در مکه است.



طباطبایی از استقرار 16 درمانگاه در مدینه و مکه به منظور ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به زایران ایرانی در عمره امسال خبر داد و افزود: از این تعداد، شش درمانگاه در مدینه و 10 درمانگاه در مکه استقرار دارند.



طبق اعلام قبلی سازمان حج و زیارت، 800 هزار زایر ایرانی در دوره جدید عمره مفرده عازم سرزمین وحی می شوند که تاکنون بیش از 82 هزار نفر از این زائران اعزام شده اند.