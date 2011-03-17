تحقق 81 درصدی تعهدات خیران مدرسه ساز مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان شامگاه چهارشنبه در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در سال 89 در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: میزان تعهدات خیران مازندرانی در سال 88 به امر مدرسه سازی بالغ بر 31.5 میلیارد تومان بوده که تاکنون 86 درصد این تعهدات محقق شده است.

وی خاطر نشان کرد: خیران مدرسه ساز ماندران متعهد به اجرای امر مدرسه سازی تا سقف 32.5 میلیارد تومان در سال 90 شدند که تاکنون 76 درصد این تعهدات اجرایی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه بازسازی و نوسازی مدارس تخریبی مازندران در سال جاری صورت گرفته است تصریح کرد: 52 مدرسه در قالب 718 کلاس درس تابستان امسال در مازندران مقاوم سازی شده است.

نبییان با بیان اینکه چهار سال گذشته تنها هشت مدرسه در مازندران مقاوم سازی شد یادآور شد: خیران مدرسه ساز مازندران در 12 سال اخیر، 32.5 میلیارد تومان در امر مدرسه سازی مشارکت کردند.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی نخستین استخر سرپوشیده مدارس، اوایل سال 90 در مازندران آغاز می شود گفت: احداث 19 استخر در شهرستانهای مازندران در سفر سوم دولت مصوب شده است.

بیش از یک ششم جمعیت سه میلیون نفری مازندران دانش آموز هستند.