به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد با حضور تیم‌های ایران، روسیه، اوکراین، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان و گرجستان، کوبا، بلغارستان و منتخب مجارستان و قزاقستان برگزار می‌شود. قرعه‌کشی این مسابقات 27 اسفندماه برگزار می‌شود که تیم‌ها در 2 گروه 5 تیمی با سرگروهی روسیه و آذربایجان تیمهای اول و دوم رقابت‌های جهانی 2010 روسیه قرار می‌گیرند.

بر این اساس روسها برای این رقابتها جایزه 240 هزار دلاری در نظر گرفته اند، تیم قهرمان 100 هزار دلار جایزه می گیرد و به تیمهای دوم و سوم نیز به ترتیب 40 و 60 هزار دلار اختصاص می‌یابد. 40 هزار دلار دیگر به هفت تیم باقی مانده تعلق می گیرد.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد که هم اکنون در مسکو حضور دارند عصر امروز پنجشنبه با یک پرواز چارتر راهی ماخاچ کالا محل برگزاری مسابقات می شوند و بجز حسن رحیمی ملی پوش وزن 55 کیلوگرم که مصدوم است سایر نفرات آماده حضور در این مسابقات هستند.

همچنین محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی، محسن کاوه مربی تیم ملی و حسام مقدم کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم به همراه پنج نفر دیگر از اعضای کاروان ایران که بدلیل صادر نشدن ویزا نتوانستند همراه با سایر اعضای تیم سه شنبه راهی روسیه شوند بامداد جمعه راهی این کشور می شوند تا به جمع سایر اعضای تیم ملحق شوند.

تیم ایران دوره گذشته این رقابتها در مسکو پایتخت روسیه پس از تیم میزبان نایب قهرمان شده بود.