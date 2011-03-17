مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت کنونی کشور بحرین و قتل عام مردم این کشور گفت: مراسم نوای رهایی به منظور حمایت از مردم این کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.



ابراهیم صدوقی درباره زمان برگزاری این مراسم گفت: مراسم نوای رهایی روز جمعه ۲۷ اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشا با قرائت دعای جوشن صغیر توسط حجت الاسلام مرتضی وافی برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: خادمان مسجد مقدس جمکران از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند که ضمن محکومیت جنایت‌های حکام عرب با مردم این کشور همدردی می‌کنند.