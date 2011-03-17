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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

با هدف همدردی با مردم بحرین؛

مراسم نوای رهایی در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود

مراسم نوای رهایی در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم نوای رهایی به منظور همدردی با مردم بحرین در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت کنونی کشور بحرین و قتل عام مردم این کشور گفت: مراسم نوای رهایی به منظور حمایت از مردم این کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

ابراهیم صدوقی درباره زمان برگزاری این مراسم گفت: مراسم نوای رهایی روز جمعه ۲۷ اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشا با قرائت دعای جوشن صغیر توسط حجت الاسلام مرتضی وافی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: خادمان مسجد مقدس جمکران از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند که ضمن محکومیت جنایت‌های حکام عرب با مردم این کشور همدردی می‌کنند.

کد مطلب 1275969

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