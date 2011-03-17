ایران خودرو تبریز تا خرداد 90 افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در این نشست خبری به خبرنگاران گفت: سال 89 سالی آکنده از موفقیت ها و توفیقات قابل توجه در بخش های مختلف برای آذربایجان شرقی بود که تحقق تعهد داده شده برای ایجاد 42 هزار فرصت شغلی یکی از این موفقیت ها به شمار می رود.

وی با اشاره به پیش بینی 30 هزار میلیارد تومان در قالب صندوق توسعه ملی و 47 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی کشور در سال آتی، تصریح کرد: امید می رود تکلیف ایجاد 163 هزار فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی در سال آینده با استفاده بهینه از این منابع تحقق یابد.

استاندار آذربایجان شرقی ارزش ریالی پروانه های صادرشده در حوزه صنعت و معدن استان طی سالجاری را 14هزار میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا حضور سرمایه گذاران افزایش یابد و با افزایش سرمایه گذاری ها نیز تعهد ایجاد فرصت های شغلی جدید محقق شود.

بیگی به برگزاری سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در تیر سال 90 اشاره و تصریح کرد: دومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان که امسال برگزار شد تجربه موفقی بود که برگزاری کیفی همایش سوم را نوید می دهد.

وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را ایجاد کننده شرایط جدید برای کشور دانست و گفت: این قانون نویدبخش آینده روشن و افق درخشانی است که آثار آن در زمان حاضر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قابل مشاهده است.

وی اضافه کرد: با وجود پیش بینی عده ای افراد مغرض و شماری که با آهنگ بیگانه حرکت می کردند، آنچه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رخ داد نشان دهنده اعتماد مردم به دولت بود و اکنون که مرحله نخست اجرای این قانون به خوبی طی شده امیدها برای ادامه موفقیت آمیز مراحل دیگر اجرای قانون یادشده تقویت شده است.

استاندار آذربایجان شرقی نقش مطبوعات در پشتیبانی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را برجسته توصیف کرد و گفت: باید فضایی امیدبخش، آرام و مطمئن در جامعه ایجاد شود چراکه در غیر این صورت فرصت نیل به هدف های متعالی از آذربایجان شرقی گرفته شده و فضا برای دیگر استان ها مهیا خواهد شد.

وی همراهی رسانه های محلی آذربایجان شرقی با مجموعه دولت به ویژه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: کمترین التهاب در این خصوص دیده شده و آن میزان کم نیز شاید به دلیل کج سلیقگی فعالان رسانه ای و یا عدم اطلاع رسانی خوب از جانب مسئولان بوده است ضمن اینکه عدم تبیین درست اهداف متعالی دولت در این حوزه می تواند در بروز وضعیت نامطلوب موثر باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: می خواهم از همه رسانه ها پیمان بگیرم که به خاطر عشق به سرزمین مان با همه زیبایی ها و ظرافت هایی که دارد مبادا شاهد وضعیت نابسامان باشیم و اگر مشکلی وجود داشت در درون خانواده حل و فصل کنیم.

تونل های شبلی برای ایام نوروز زیر ترافیک می رود

بیگی، در ادامه و در پرسش به سئوال خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تونل های شبلی آزاد راه زنجان - تبریز اظهار داشت: اصولاً این تونل ها باید شش ماه قبل افتتاح می شد اما به جهت مشکلاتی که بواسطه اعمال تحریم ها در تامین اقلام ایمنی مورد نیاز بروز کرد امکان بهره برداری به موقع از این پروژه ملی فراهم نشد.

وی افزود: در بازدید اخیر معاون وزیر راه مقرر شد با پیش بینی تمهیدات ایمنی در ورودی و خروجی تونل های دوقلوی شبلی، نظر اولیه کمیسیون ایمنی راه تامین شده و این تونل ها برای عبور ترافیک در ایام نوروز مورد بهره برداری قرار گیرد.

مشکلات CNG ها باید رفع شود

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر تدابیر اتخاذ شده برای رفع مشکلات جایگاه های سی ان جی در استان، گفت: مشکلی که وجود دارد تامین متمرکز تجهیزات این جایگاه هاست که در مواقعی با مشکل و نارسایی مواجه می شود.

وی اعطای سرپرستی رسیدگی به جایگاه های سی ان جی تبریز به فرمانداری این کلانشهر را یکی از برنامه های مدیریت ارشد استان جهت کاهش مشکلات بیان کرد و گفت:پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شکایات زیادی از جایگاه های سی ان جی واصل می شد اما با اجرایی شدن این قانون و نیز تامین قطعات، کاهش صف ها را می توان مشاهده کرد.

بیگی اضافه کرد: با همه تلاش ها مشکلاتی در خصوص جایگاه های سی ان جی وجود دارد که باید اهتمام لازم جهت حل و فصل این مشکلات صورت بگیرد.

ایران خودرو تبریز تا خرداد90 افتتاح می شود

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اطلاعات درباره روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان گفت: طی امسال 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی و هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در استان جذب شده و در سه ماهه نخست سال آینده تعدادی از پروژه های بزرگ مانند کارخانه ایرانخودرو تبریز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این کارخانه که ایجاد آن از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی بود با سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سال 90 افتتاح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی در جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب اعتبارات عمرانی طی سالجاری موفق به دریافت عناوین برتر کشوری شد که مایه افتخار است.

دلیلی برای برخورد دوگانه در حوزه موسیقی وجود ندارد

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این نشست خبری با قرائت متن سئوال مکتوب خبرنگار روزنامه محلی فجر آذربایجان درباره ارزیابی او از آنچه انتقاد برخی محافل امنیتی از اجرای موسیقی آذری در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه به تبریز عنوان شده بود، گفت: هر روز شاهد تبلیغ برگزاری کنسرت های مختلفی در پایتخت از طریق روزنامه های سراسری هستیم و دلیلی وجود ندارد در این زمینه برخوردی دوگانه صورت بگیرد.

رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی با تاکید بر رعایت پروتکل های بین المللی در میزبانی عبدالله گل، خاطرنشان کرد: تمام برنامه های تنظیم شده برای سفر یکروزه رئیس جمهور ترکیه به تبریز توسط دفتر تشریفات نهادریاست جمهوری صورت گرفته بود و هرگز سلیقه شخصی اعمال نشد.

وی همچنین خبرنگار خبرگزاری آریا که سئوالی درباره شاخص ترین پروژه سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی پرسیده بود را به مراجعه به پایگاه های اینترنتی دستگاه های ذیربط ارجاع داد و گفت: از من انتظار نداشته باشید اطلاعات دقیق در این خصوص داشته باشم.

معدل یکساله دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی "خوب" بوده است

بیگی، در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری برنا نیز که محور آن ارزیابی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی از نحوه عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی و معرفی ارگان های با بهترین و ضعیف ترین عملکرد طی سال جاری بود، گفت: با بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی که به طور مستمر در جلسات مشترک شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی با کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت، باید معدل خوبی به آن ها داد.

وی افزود: به طور مثال پروژه های مدرسه سازی به صورت شیک و به موقع تحویل شده بود و در ارزیابی ها اغلب نمره خوب و خیلی خوب را دریافت می کرد اما برخی ازدستگاه ها به جهت مشکلاتی که در تامین اعتبار ویا مشکلات دیگر داشتند نتوانسته بودند به خوبی عمل کنند.

افزایش بهای سوخت مانع انجام سفرهای نوروزی نخواهد شد

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر تدبیر این ستاد برای افزایش حضور گردشگران در شرایطی که شائبه هایی دایر بر احتمال کاهش سفرهای نوروزی به دلیل افزایش بهای بنزین وجود دارد، گفت: شواهد نشان می دهد که افزایش بهای سوخت نخواهد توانست مانع از استقبال مردم نسبت به سفرهای نوروزی شود.

بیگی از بازار و نمایشگاه های نوروزی به عنوان نبض اجتماع یاد کرد و افزود: وقتی حضور پرشور و گسترده مردم در بازارهای نوروزی دیده می شود نشان می دهد که قدرت خرید مردم کاهش نیافته و لذا بر همین اساس نمی توان کاهش سفرهای نوروزی را در شرایط هدفمندی یارانه ها متصور بود.

استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی کامل استان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی خبر داد و گفت: تلاش همه دستگاه ها این است که رفاه گردشگران نوروزی تامین شود و برای ارزیابی این تلاش ها، سازمان میراث فرهنگی ماموریت یافته اقداماتی را انجام دهد.

مبنای راستی آزمایی اشتغال زایی، افزایش بیمه شدگان نیست

در ادامه این نشست خبری، خبرنگار مهر با بیان اینکه مطابق آمارهای رسمی ایجاد 72 هزار فرصت شغلی طی سال جاری که در سخنرانی ها و گفتگوهای استاندار آذربایجان شرقی مورد اشاره قرار می گیرد منجر به افزایش تعداد بیمه شدگان نشده است، پرسید، آیا این موضوع نمی تواند نشانه یک تناقض باشد؟ که وی پاسخ داد: مبنای ارزیابی صحت این رقم، آمار سازمان کار و امور اجتماعی و یا سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه بخش قابل توجهی از تسهیلات به افرادی اعطا شده که تعهدی به استفاده آن ها از مزایای بیمه وجود نداشته است.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه همه این معادلات به روابط بین کارگر و کارفرما برمی گردد، اضافه کرد: کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی برای راستی آزمایی این میزان اشتغال زایی در آذربایجان شرقی حضور پیدا کرده بودند که گزارش آن ها حکایت از صحت آمار ارائه شده می کرد.

هدفمندی یارانه ها مشکلی برای پروژه های عمرانی ایجاد نمی کند

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر که ارزیابی مدیریت ارشد استان نسبت به ارتباط افزایش قیمت حامل های انرژی و بروز مشکلات احتمالی در تکمیل به موقع پروژه های عمرانی استان را پرسید، گفت: میزان نوسان در قیمت مصالح ساختمانی زیاد به چشم نمی آید و تغییر قیمت ها قابل توجه نیست.

وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها مشکلی برای پروژه های عمرانی ایجاد نخواهد کرد، گفت: تا کنون در برخورد با پیمانکاران، مشکلی احساس نشده است.

فقدان زیرساخت های لازم در ارس ملموس است

بیگی در ادامه، با اظهار امیدواری نسبت به آینده ارس خطاب به خبرنگار روزنامه گسترش صنعت خاطرنشان کرد: فقدان زیرساخت های لازم در این منطقه آزاد را باید پذیرفت که این نقص طی سال های گذشته به دلیل پراکنده کاری از یکسو و وجود مشکلاتی بین مدیریت ارشد استان و مدیریت منطقه آزاد ارس از سوی دیگر ایجاد شده بود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: اتفاقاً اختلاف استاندار و مدیرعامل ارس از آنجا ناشی شد که ما معتقد بودیم باید همه درآمدهای ارس لزوماً در تقویت زیرساخت های منطقه هزینه شود و این سوال را مطرح می کردیم چرا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی شهرهای مختلف استان ابراز تمایل می کند اما این رغبت را برای حضو در ارس ندارد؟

بیگی به تغییر مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس اشاره و ابراز امیدواری کرد، با اهتمام مدیریت جدید و توجه بیش از گذشته دولت به این منطقه شکوفایی اقتصادی و گردشگری ارس رقم زده شود.

وی درباره استنکاف خود از پذیرفتن عضویت هیئت مدیره منطقه آزاد ارس نیز گفت:"اعتقاد مبنایی بنده این بود که استاندار در جایگاهی است که نمی تواند به عنوان عضو هیئت مدیره منطقه آزاد حضور داشته باشد و لذا این موضوع را به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد اعلام کردم و اکنون نیز منتظر جایگزینی فرد دیگری هستم."

دستگاه قضایی در اعمال اراده خود استقلال دارد

در بخش دیگری از این نشست خبری، خبرنگار خبرگزاری ایلنا با استناد به ادعای مدیرکل وقت بازرسی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه 90 درصد مدیران استان دارای مفاسد اقتصادی هستند از احمد علیرضا بیگی پرسید که چرا این افراد تحت حمایت مدیریت ارشد آذربایجان شرقی قرار دارند؟وی پاسخ داد: دادگاه می تواند به موضوع هر فردی که در معرض اتهام است رسیدگی کند و معتقدیم که دستگاه قضایی در اعمال اراده خود استقلال دارد.

استاندار آذربایجان شرقی شعار دولت احمدی نژاد را "دولت پاک" خواند و افزود: مدیران دولت نهم و دهم خود را مفتخر به پاک دستی می دانند و انتظار می رود هر اتهامی متوجه مدیران شود دستگاه قضایی در نهایت سرعت و دقت به موضوع رسیدگی کند.

وی از جوسازی برخی رسانه ها در این خصوص انتقاد کرد و گفت: هر شش ماه یکبار تیتری با این مضمون که "رد پای یکی از مدیران در مفاسد اقتصادی دیده می شود" در یکی از مطبوعات محلی درج می شود که بدون تغییر محتوا به صورت متناوب تجدید چاپ می شود.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: "دستگاه قضایی به عنوان مرجع صالحه باید به همه موضوعات فارغ از مسایل ژورنالیستی و تبلیغاتی رسیدگی کند و اگر مدیر قانون شکنی هم مد نظر دستگاه قضایی باشد می تواند اعلام کند تا ما نیز با او به عنوان عنصر متخلف برخورد کنیم."

"شهرام جزایری آذربایجان" وجود خارجی ندارد

بیگی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار درباره دلیل پشتیبانی استاندار آذربایجان شرقی از شهرام جزایری آذربایجان اظهار داشت: شهرام جزایری واقعی، علاوه بر قوه مقننه، قوه قضاییه را هم آلوده کرده بود و روسای وقت هر دو قوه به این موضوع اذعان کرده بودند ولی فردی با این ویژگی ها در آذربایجان شرقی وجود ندارد و این موضوع توسط مسئولان عالی دستگاه قضایی نیز اعلام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال افزود: با همه این اوصاف تشخیص و برخورد با دستگاه قضایی است و اصل استقلال قوا به خوبی در آذربایجان شرقی عملیاتی می شود.

وی تاکید کرد: مساعدت مسئولان نسبت به هر متهم و حتی هر مجرم، نمی تواند مانع اعمال اراده دستگاه قضایی شود.

رایزنی برای ایجاد بانک اختصاصی آذربایجان شرقی ادامه دارد

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یکی از مطبوعات محلی درباره آخرین وضعیت مصوبه هیئت دولت مبنی برایجاد بانک اختصاصی استان تصریح کرد:بانک مرکزی با کلیات موضوع موافقت کرده و چندین بار نیز جلساتی با متقاضیان صلاحیت دار برگزار کرده که این رایزنی ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تاسیس شعبه ای از بانک گردشگری در تبریز افزود: دایر شدن این بانک نتیجه دستور رئیس جمهور برای تشکیل بانک های خصوصی در آذربایجان شرقی بود که می تواند در رونق اقتصادی منطقه نیز موثر باشد.

مترو تبریز در اولویت تامین واگن قطارهای شهری کشور است

رئیس شورای سازمان قطار شهری تبریز در بخش دیگری از این گفتگو و در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران درباره تازه ترین خبرها از تامین واگن های مترو تبریز گفت: تاخیر در تحقق تامین واگن ها به خاطر تحریم ها علیه کشورمان و نبود امکان گشایش ال سی بود که با اتخاذ راهکاری این مشکل رفع شد و مطابق اعلام شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، مترو تبریز با توجه به پرداخت 30 میلیارد تومانی سهم خود، در اولویت تامین واگن در بین مترو کلانشهرهای کشور است.

استاندار آذربایجان شرقی سفر هیئتی از این استان به چین طی ماه های گذشته را در راستای همین موضوع اعلام کرد و افزود:بر اساس قرارداد شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران با دوشرکت چینی که کار تامین واگن متروهای کشور به آن ها واگذار شده است هئیتی از آذربایجان شرقی برای امضای اسناد و انجام تشریفات در این کشور حضور یافت؛ ضمن اینکه در این سفر از خطوط تولید واگن ها نیز در این کارخانه ها بازدید به عمل آمد.

بیگی، پیشرفت پروژه قطار شهری تبریز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طی سال گذشته، هم دولت و هم شهردای تبریز به تعهد خود عمل کرد و فارغ از برخی جنجال ها به آینده این پروژه بزرگ امیدواریم.

شهرداری تبریز مورد حمایت استانداری آذربایجان شرقی است

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران محلی و در اریابی از عملکرد شهرداری تبریز اظهار داشت: شهرداری تبریز مجموعه بزرگ خدمتگزار در این کلانشهر محسوب می شود و همواره تلاش بر این بوده است تا موانعی که تحقق رسالت این مجموعه را فراهم می کنند، از بین رود.

استاندار آذربایجان شرقی پیشرفت های شهرداری تبریز در ابعاد مختلف طی یکسال گذشته را تحسین برانگیز توصیف کرد و افزود: شهرداری با توجه به طیف گسترده مسئولیت هایش مورد حمایت استانداری آذربایجان شرقی است.

بیگی با بیان اینکه شهرداری در راس مجموعه هایی است که فعالیت هایش بیش از دیگر سازمان ها برای مردم ملموس است، افزود: شهرداری بخاطر تلاش برای دلگرمی مردم به ادامه زندگی، همواره این احساس را پدید می آورد که این مجموعه بزرگ برای تحصیل رضایت مردم تلاش می کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف نمی توان مدعی شد که شهرداری بهترین عملکرد را داشته است.

سرمایه تیم فوتبال تراکتورسازی مردم هستند

رئیس شورای ورزش آذربایجان شرقی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار محلی که درباره مالکیت واقعی تیم فوتبال تراکتورسازی پرسید، اظهار داشت:سرمایه تراکتورسازی همه مردم و همه هوادارانی هستند که به این تیم عشق می ورزند.

بیگی از بکاربردن تعبیر "بچه سرراهی" برای تیم فوتبال تراکتورسازی انتقاد کرد و افزود: نتایجی که این تیم تا کنون گرفته است رضایت بخش بوده و با همه کاستی ها موفق شده بالاتر از تیم های پایتخت در رده چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: فوتبال و کارخانه تراکتورسازی قابل تفکیک از هم نیستند و باید پشتیبانی های لازم از این تیم صورت گیرد.

سفرهای خارجی مدیران آذربایجان شرقی ادامه می یابد

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سوال خبرنگار یکی از پایگاه های خبری نیز که سفرهای خارجی مدیران استان محور آن بود، گفت: این سفرها که برای رونق اقتصادی آذربایجان شرقی صورت می گیرد با قوت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: هدفگذاری دولت بر این بوده تا محوریت اقتصادی مراودات بین المللی ایران با ارمنستان، ترکیه و روسیه در شمال غرب کشور بر عهده آذربایجان شرقی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیران آذربایجان شرقی در سفرهای خارجی نمی توانند نمایندگی سیاسی کنند، محوریت اقتصادی این سفرها را مورد تاکید قرار داد و افزود:مراودات کم سابقه بین المللی نشان دهنده ظرفیت های استان و توانایی های بخش خصوصی فعال در این منطقه است.

فرماندار تبریز، معاون استاندار است

بیگی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران روزنامه های محلی درباره جایگاه اداری فرمانداری تبریز اظهار داشت: هنگامی که مراغه به عنوان فرمانداری ویژه شناخته شده و فرماندار آن معاون استاندار است فرماندار تبریز هم قهراً معاون استاندار قلمداد می شود.

وی با اشاره به تصویب فرمانداری ویژه مراغه، درباره ارتقای فرمانداری مرند به فرمانداری ویژه نیز گفت:این شهرستان موفق به کسب شاخص های تعریف شده برای فرمانداری های ویژه نشده است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: مدیریت ارشد استان مایل است که با افزایش تعداد فرمانداری های ویژه بدنه ای قوی داشته باشد اما تحصیل شاخص ها مقوله ای است که باید به آن ها احترام گذاشته شود.

دولت در وصول بدهی معوق بانکی ورود نمی کند

بیگی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره عدم تحرک مدیریت ارشد استان در وصول بدهی معوق یکی از سرمایه گذاران تبریز اظهار داشت: "وصول بدهی های معوق بانکی به دستگاه قضایی سپرده شده و دولت نه نفیاً و نه اثباتاً در این موضوع ورود ندارد."

استاندار آذربایجان شرقی که با اصرار خبرنگار مزبور برای شفاف سازی بیشتر مواجه شد و در واکنش به این اظهارنظر که وصول بدهی کلان این سرمایه گذار می تواند 50 هزار فرصت شغلی جدید در آذربایجان شرقی ایجاد کند، گفت: "ما در کار دستگاه قضایی دخالت نداریم و دستگاه قضایی باید درباره فردی که مد نظر شماست، اعلام نظر کند."

وی همچنین از پیشنهادش برای عضویت یکی از شرکت های تعاونی چندمنظوره استانداری در یکی از شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذار دارای بدهی کلان بانکی دفاع کرد و افزود:این کار پنهان نبوده و توصیه به سهام دار شدن در آن شرکت برای تسریع کار بوده است.

جوهره دولت با استفاده از القاب بیگانه است

بیگی، همچنین انتقاد خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر استفاده از القابی مانند "دکتر" و نیز نصب بنرهای بزرگی از تصویر استاندار آذربایجان شرقی در کنار تصاویر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در برخی از محافل را وارد دانست و افزود: بنده دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک هستم و استفاده از لفظ دکتر لطفی است که دوستان به من دارند ولی من هنوز این شایستگی را ندارم.

وی درباره چاپ تصاویرش نیز گفت: این حرکت ناشی از کج سلیقگی و یا خوش سلیقگی دوستان است و نباید فراموش کرد که چنین اقداماتی از سوی برخی تشکل ها مانند انجمن های اسلامی مساجد و یا پایگاه های بسیج انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه دولتی نباید مرتکب چنین اقداماتی شود، تصریح کرد: جوهره دولت با چنین کارهایی بیگانه است و با در نظر گرفتن حساسیتی که رئیس جمهور دراین خصوص دارد این انتقاد وارد است.

مسکن خبرنگاران در قالب مسکن مهر قابل تحقق است

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این گفتگوی دو ساعته و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مطبوعات محلی درباره اهمال استانداری در اجرای دستور رئیس جمهوری مبنی بر تامین مسکن خبرنگاران افزود: "با توجه به اینکه بنا نیست به هیچ گروهی رانت بدهیم و خودمان را مسئول رفع نیازمندی تمام مردم در زمینه مسکن می دانیم، تامین مسکن خبرنگاران نیز فارغ از مسکن مهر نمی تواند باشد."

بیگی گفت: "حاضریم بخشی از مسکن مهر را به خبرنگاران حائز شرایط اختصاص دهیم و ظرف 18 ماه نیز واحد مسکونی را تحویل نمائیم."

استاندار آذربایجان شرقی به مزاح در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره وضعیت خبرنگاران مجرد که مشمول طرح مسکن مهر نمی شوند نیز گفت: این خبرنگاران باید ابتدا دنبال همسر باشند.

بیگی در این نشست خبری همچنین به سئوال خبرنگاران درباره خطوط تندرو اتوبوس رانی تبریز، مشکلات تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان دولت، مسایل شهرک اندیشه، ورزش های غیرفوتبال، سفرهای شهرستانی و مشکلات تعاونی مسکن فرهنگیان نیز پاسخ گفت.