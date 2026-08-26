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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۶

فایننشال تایمز: فشار اقتصادی علیه ایران همان نسخه تکراری سال ۲۰۱۸ است

فایننشال تایمز: فشار اقتصادی علیه ایران همان نسخه تکراری سال ۲۰۱۸ است

روزنامه فایننشال تایمز عملیات به اصطلاح طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران را تکرار همان نسخه سال ۲۰۱۸ خواند که برای تسلیم کردن تهران بی نتیجه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که پروژه جدید ترامپ علیه ایران تا حد زیادی همان نسخه تکراری سال ۲۰۱۸ است که در زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال صدها تحریم سخت علیه ایران با امید تسلیم شدن این کشور و مذاکره از موضع ضعف، مطرح شد.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور باعث نشد تهران امتیاز دهد بلکه بالعکس باعث تقویت موضع این کشور علیه غرب شد.

در این گزارش آمده است: یکی از نقاط ضعف اصلی پروژه جدید ترامپ لزوم همکاری کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه است که به نظر نمی رسد خود را مجبور به تبعیت کامل از آمریکا ببینند.

بر اساس این گزارش، آزمایش بزرگ در این خصوص برای چین رخ خواهد داد چرا که این کشور شریک تجاری ایران و مشتری اصلی نفت آن به شمار می رود.

کد مطلب 6928007

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