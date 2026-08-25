به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه امروز سه شنبه اقدام وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه تمامیت و حاکمیت هم و را محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای به حضور یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم اشغالگر در اراضی سوری واکنش نشان داد و اعلام کرد: ورود غیرقانونی کاتز و عبور او از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم می کنیم. این اقدام نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

در ادامه بیانیه آمده است: اقدامات خصمانه اسرائیل یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار است و نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل و اخلال در تعهدات مربوط به توافقنامه ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ است.

در این بیانیه تاکید شده است: سوریه از جامعه جهانی می خواهد که به مسئولیت قانونی و سیاسی خود عمل کرده و اقدامات لازم را برای مجبور کردن مقامات اشغالگر برای توقف اقدامات نقض کننده مکرر، عقب نشینی فوری و کامل نظامیان اشغالگر از مناطق تحت اشغال در سوریه و بازگشت به خط ترک مخاصمه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، به عمل آورد.

گفتنی است که دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه اعلام کرد کاتز به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و برخی دیگر از مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی از «جبل الشیخ» بازدید کردند.