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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

واکنش دمشق به پرسه‌زنی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اراضی سوریه

واکنش دمشق به پرسه‌زنی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اراضی سوریه

دمشق به جولان دادن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خاک سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه امروز سه شنبه اقدام وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه تمامیت و حاکمیت هم و را محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای به حضور یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم اشغالگر در اراضی سوری واکنش نشان داد و اعلام کرد: ورود غیرقانونی کاتز و عبور او از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم می کنیم. این اقدام نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

در ادامه بیانیه آمده است: اقدامات خصمانه اسرائیل یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار است و نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل و اخلال در تعهدات مربوط به توافقنامه ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ است.

در این بیانیه تاکید شده است: سوریه از جامعه جهانی می خواهد که به مسئولیت قانونی و سیاسی خود عمل کرده و اقدامات لازم را برای مجبور کردن مقامات اشغالگر برای توقف اقدامات نقض کننده مکرر، عقب نشینی فوری و کامل نظامیان اشغالگر از مناطق تحت اشغال در سوریه و بازگشت به خط ترک مخاصمه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، به عمل آورد.

گفتنی است که دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه اعلام کرد کاتز به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و برخی دیگر از مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی از «جبل الشیخ» بازدید کردند.

کد مطلب 6927756

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