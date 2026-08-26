الهه طالبی در گفتوگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهرهبرداری تجمیعی ۶۰ پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای مختلف این بخش خبر داد و اظهار کرد: به دلیل گستردگی جغرافیایی بلده، پروژههای هفته دولت در چند نقطه از بخش و با حضور فرماندار، معاونان فرمانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: مجموع اعتبار پروژههای افتتاحشده در بخش بلده بیش از ۹۰ میلیارد تومان است که در حوزههای مختلف کشاورزی، برق، ارتباطات، راه و زیرساختهای روستایی هزینه شده است.
بخشدار بلده با اشاره به پروژههای حوزه کشاورزی گفت: کانال هدایت آب کشاورزی روستای ایوا با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید و در مجموع حدود ۶ میلیارد تومان پروژه در حوزه جهاد کشاورزی اجرا و افتتاح شد.
طالبی ادامه داد: در حوزه برق نیز طرحهای تقویت شبکه توزیع، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، جابهجایی تیرهای برق و نصب ترانس در ۱۳ روستا با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اجرا شد که به صورت تجمیعی در روستای مزید به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای ارتباطی در بخش بلده خبر داد و گفت: با مشارکت ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری مازندران و شرکت مخابرات، سایتهای ارتباطات سیار در روستاهای بل، الیکا و خجیرکلا افتتاح و پوشش فناوری نسل سوم و چهارم در این مناطق ارتقا یافت که سرعت اینترنت را به حدود ۵۰ مگابیت بر ثانیه رسانده است.
بخشدار بلده با اشاره به اقدامات انجامشده برای ایمنسازی پلهای روستایی تصریح کرد: پل ارتباطی روستاهای کمرود و سراسب با اختصاص ۲۵ میلیارد ریال اعتبار دولتی و مشارکت یک میلیارد تومانی شورا و دهیاری اجرا و به بهرهبرداری رسید.
طالبی با بیان اینکه برخی پلهای منطقه به دلیل شرایط جغرافیایی و مخاطرات طبیعی نیازمند ایمنسازی هستند، افزود: استفاده از ظرفیت شوراها، دهیاریها و خیران برای ایمنسازی پلهای روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی از بهرهبرداری فرستندههای تلویزیونی دیجیتال در سه روستای بخش نیز خبر داد و گفت: این فرستندهها در روستاهای کلاک علیا، پیچده و یاسل با اعتباری حدود ۴۵ میلیارد ریال نصب و راهاندازی شد و امکان دریافت ۲۴ شبکه تلویزیونی را برای ساکنان این مناطق فراهم کرده است.
طالبی با اشاره به پروژههای دهیاریهای بخش بلده اظهار کرد: ۳۰ پروژه در سامانه دهیاریها به عنوان پروژههای پیشنهادی ثبت شده بود که در برنامه هفته دولت، پروژههای سه روستا به صورت تجمیعی به بهرهبرداری رسید.
وی اعتبار پروژههای دهیاریهای بخش بلده را بیش از ۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرحها با استفاده از منابع مختلف دولتی از جمله اعتبارات ماده ۲۳، ماده ۵۸ و ماده ۴۲، درآمدهای محلی روستاها و مشارکت اهالی اجرا شده است.
بخشدار بلده تأمین سه دستگاه نیسان کمپرسی حمل زباله، آمادهسازی ساختمان دهیاری روستاهای دونای علیا و ناحیه، ایمنسازی پلهای ارتباطی، نصب دوربینهای پلاکخوان و نظارتی، اجرای طرح کدپستی، احداث بوستانهای روستایی و اجرای دیوارهای حفاظتی در روستاهای سیلابخیز را از دیگر اقدامات انجامشده در این بخش برشمرد.
طالبی در پایان با اشاره به اختلاف میان جمعیت ثبتشده در سرشماری و جمعیت واقعی حاضر در بخش بلده گفت: با توجه به حضور فصلی بخش قابل توجهی از ساکنان در این منطقه، جمعیت مبنای سرشماری به طور کامل پاسخگوی شرایط واقعی بلده نیست و ضروری است در سرشماری سال ۱۴۰۵ تدابیری اتخاذ شود تا اعتبارات استانی متناسبتر و عادلانهتر به این بخش اختصاص یابد.
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