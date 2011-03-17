تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سفارت بحرین/ شعار علیه آل خلیفه و آل سعود

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان و طلاب از ظهر امروز در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار شد.



طلاب و دانشجویان خارجی مقیم تهران نیز در کنار دانشجویان و طلاب ایرانی با سر دادن شعارهایی نظیر "مرگ بر اسرائیل "، "مرگ بر انگلیس "، "مرگ بر آمریکا " وسر دادن شعارهای "مرگ بر آل‌سعود و آل خلیفه " به زبان عربی اعتراض خود را به کشتار بی رحمانه مردم بحرین توسط حکومتهای عربستان و امارات نشان دادند.



گفتنی است تجمع طلاب و دانشجویان در مقابل سفارت عربستان تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.

