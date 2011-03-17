  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

دقایقی پیش برگزار شد؛

تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سفارت بحرین/ شعار علیه آل خلیفه و آل سعود

تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سفارت بحرین/ شعار علیه آل خلیفه و آل سعود

دانشجویان و طلاب امروز با تجمع مقابل سفارت بحرین در تهران نسبت به کشتار مردم این کشور توسط آل خلیفه و آل سعود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان و طلاب از ظهر امروز در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار شد.
 
طلاب و دانشجویان خارجی مقیم تهران نیز در کنار دانشجویان و طلاب ایرانی با سر دادن شعارهایی نظیر "مرگ بر اسرائیل "، "مرگ بر انگلیس "، "مرگ بر آمریکا " وسر دادن  شعارهای "مرگ بر آل‌سعود و آل خلیفه " به زبان عربی اعتراض خود را به کشتار بی رحمانه مردم بحرین توسط حکومتهای عربستان و امارات نشان دادند.
 
گفتنی است تجمع طلاب و دانشجویان در مقابل سفارت عربستان تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.
 

کد مطلب 1276087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها