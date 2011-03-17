به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان و طلاب از ظهر امروز در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار شد.
طلاب و دانشجویان خارجی مقیم تهران نیز در کنار دانشجویان و طلاب ایرانی با سر دادن شعارهایی نظیر "مرگ بر اسرائیل "، "مرگ بر انگلیس "، "مرگ بر آمریکا " وسر دادن شعارهای "مرگ بر آلسعود و آل خلیفه " به زبان عربی اعتراض خود را به کشتار بی رحمانه مردم بحرین توسط حکومتهای عربستان و امارات نشان دادند.
گفتنی است تجمع طلاب و دانشجویان در مقابل سفارت عربستان تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.
دقایقی پیش برگزار شد؛
تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سفارت بحرین/ شعار علیه آل خلیفه و آل سعود
دانشجویان و طلاب امروز با تجمع مقابل سفارت بحرین در تهران نسبت به کشتار مردم این کشور توسط آل خلیفه و آل سعود اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان و طلاب از ظهر امروز در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار شد.
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