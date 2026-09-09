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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

قائم‌پناه: خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند

قائم‌پناه: خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های فرسوده و کامیون‌های فرسوده از عوامل مهم آلودگی هوا هستند و دولت در تلاش است با ارائه تسهیلات این وسایل نقلیه را از رده خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اجرایی رییس جمهور، پانزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا با موضوع بررسی برنامه‌های نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیران عامل شرکت‌های تاکسی اینترنتی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

در این نشست، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده با توجه به نقش آن در کاهش مصرف سوخت، ناترازی انرژی و آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان تأکید شد.

همچنین اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسه، موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌ویژه موتورسیکلت‌های کار و تاکسی‌های فرسوده، نیز در برنامه نوسازی قرار دارند

قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آلودگی هوا بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده یکی از مهم‌ترین نارضایتی‌های مردم تهران و کلان‌شهرهاست، گفت: خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های فرسوده و کامیون‌های فرسوده از عوامل مهم آلودگی هوا هستند و باید برای کاهش آلایندگی ناشی از این وسایل نقلیه، اقدامات جدی انجام شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی نوسازی ناوگان فرسوده اظهار کرد: این جلسه در ادامه جلسات کارشناسی گذشته و با حضور همکاران و نمایندگان دو پلتفرم تاکسی اینترنتی برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای خروج خودروهای فرسوده و خودروهای پرمصرف و آلاینده از چرخه فعالیت انجام گرفت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: تلاش می‌شود برای خودروهایی که مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا این خودروها با خودروهای باکیفیت‌تر و کم‌آلاینده جایگزین شوند.

قائم‌پناه همچنین از برنامه دولت برای نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان که بیشترین میزان آلودگی هوا را دارند، موضوع نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی تصریح کرد: باید بیشتر به سمت خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کنیم، چراکه این خودروها آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند. منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز در حال تامین است و تلاش می‌کنیم با اجرای این اقدامات به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات اتخاذشده باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود، گفت: موضوعی که به‌طور جدی پیگیر آن هستیم این است که این اتفاق بیفتد و اقدامات انجام‌شده به مرحله عملیاتی برسد. قرار است هفته آینده گزارش اقدامات ارائه شود تا تصمیمات قطعی شوند و مردم نیز در عمل شاهد اجرای این اقدامات باشند.

قائم‌پناه با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها زمان‌بر است، اما ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدوارم با تلاش‌هایی که امسال انجام شده، در فصل زمستان شاهد آلودگی هوای کمتری باشیم و هم مدارس بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و هم میزان آلودگی هوا کاهش پیدا کند.

وی در پایان تاکید کرد: تمام تلاش دولت این است که با اجرای مجموعه اقدامات، میزان آلودگی هوا را کاهش دهد.

در ادامه شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده گفت: این موضوع به دلیل نقش آن در کاهش ناترازی انرژی، مصرف سوخت و آلودگی هوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از ابتدای دولت در نخستین جلسات کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: امروز شاهد نهایی شدن فرآیندهای دو برنامه اجرایی برای کمک به افزایش اسقاط ناوگان فرسوده هستیم.

انصاری ادامه داد: اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این اصلاحیه می‌تواند به افزایش میزان اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: در این برنامه تلاش می‌شود با برآورد میزان خودروهای فرسوده در بخش‌های مختلف، اجرای برنامه‌های نوسازی به‌صورت هدفمند دنبال شود

کد مطلب 6942752

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